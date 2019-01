Abschied vom Erfolgsmodell: bpa fordert verbindliche Ausbildungsvereinbarungen / Wir brauchen jeden Auszubildenden in der künftigen Pflegeausbildung, um den Versorgungsbedarf zu sichern

Die Reform der Pflegeberufe und die damit

bevorstehende Ablösung der Altenpflegeausbildung waren zentrale

Themen des 9. sächsischen Unternehmertages in Dresden. Einvernehmlich

forderten die Ausbildungsträger der Altenpflege und die Schulen

zusammen mit den Auszubildenden Planungssicherheit. „Die etablierte

Altenpflegeausbildung wird im kommenden Jahr durch eine

generalistische Pflegeausbildung abgelöst. Wir verabschieden uns

damit von einem Erfolgsmodell und müssen umso mehr nach vorn schauen,

um gemeinsam mit der Politik, den Kassen und anderen Pflegeanbietern

jeder in seiner Verantwortung Lösungen zu finden“, stellt der

bpa-Landesvorsitzende Igor Ratzenberger klar. Einig waren sich die

nahezu 200 Teilnehmer darüber, dass es dringend der Umlagestelle des

Landes sowie der Übernahme der Miet- und Investitionskosten

insbesondere der Altenpflegeschulen bedarf. Letztere sind in

berechtigter Sorge um ihrer Existenz.

Am 31. Dezember 2019 endet die bisherige Altenpflegeausbildung.

Noch immer gebe es dafür im Freistaat keine verbindlichen

Rahmenbedingungen. Es gelte schnellstmöglich einen geregelten

Übergang zu gestalten, um ab 2020 Lücken in der Ausbildung zu

vermeiden. Nur so könnten die Herausforderungen an den die

Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege umfassenden neuen

Pflegeberuf bewältigt werden, so Ratzenberger, der durch den

Referatsleiter Hommel im sächsischen Ministerium für Soziales und

Verbraucherschutz unterstützt wurde: „Durch den demografischen Wandel

werden künftig noch mehr Fachkräfte in der Altenpflege gebraucht, so

dass die Ausbildungszahlen um circa 10 Prozent höher als bisher sein

müssen. Um diesen Bedarf auch nur annähernd decken zu können,

brauchen wir jeden noch so kleinen Praxisbetrieb und jede in den

verschiedensten Regionen ansässige Pflegeschule, um die Ausbildung zu

fördern und auszubauen.“ Die im Rahmen des Fachtages um ihre Meinung

gebetenen vier Altenpflegeauszubildenden gaben auf die Frage, was

ihnen wichtig ist, einstimmig zur Antwort: „Kommunikation, Feedback,

Wertschätzung und in Entscheidungsprozesse einbezogen zu werden.“

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

650 in Sachsen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter

sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

305.000 Arbeits- und circa 23.000 Ausbildungsplätze

(www.youngpropflege.de, www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

