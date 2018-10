action medeor packt Medikamente für Indonesien

Nach dem Erdbeben und Tsunami auf der

indonesischen Insel Sulawesi kann das ganze Ausmaß der Katastrophe

noch nicht abgeschätzt werden. Inzwischen hat Präsident Joko Widodo

der Regierung erlaubt, internationale Katastrophenhilfe anzunehmen.

„Es fehlen Medikamente und u.a. Verbandsstoffe, sauberes Wasser und

es gibt keinen Strom“, sagt Dirk Angemeer, Bereichsleiter von action

medeor. „Wir packen für einen Aktion Deutschland Hilft –

Bündnispartner ein Emergency Health Kit. Auch für andere Partner

werden Medikamente zusammengestellt.“ Mit einem Emergency Health Kit

von action medeor können 10.000 Menschen drei Monate lang versorgt

werden. Es besteht aus 32 Medikamentenpaketen und hat ein Gewicht von

einer Tonne. „Wir wissen aus Erfahrung, dass die Auswirkungen solcher

Naturkatastrophen in den ersten Tagen sehr schwer einzuschätzen

sind.“

Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, einer geologisch

besonders aktiven Zone. Beim Tsunami an Weihnachten 2004 starben dort

mehr als 160.000 Menschen, so viele wie in keinem anderen Land der

Region. Insgesamt kamen damals in den benachbarten Ländern etwa

230.000 Menschen ums Leben.

Foto unter www.medeor.de/presse

BU: Im Tönisvorster Medikamentenlager von action medeor wird Hilfe

für die Menschen in Indonesien vorbereitet.

Für die Hilfe in Indonesien ist action medeor dringend auf Spenden

angewiesen:

BIC: SPKRDE33; IBAN: DE78320500000000009993 Stichwort: „Tsunami

Indonesien“ oder per Online-Spende unter www.medeor.de/spenden

Auch „Aktion Deutschland Hilft“ ruft zu Spenden für die

Betroffenen in Indonesien auf:

Stichwort „Erdbeben Tsunami Indonesien“ IBAN: DE62 3702 0500 0000

10 20 30 (Bank für Sozialwirtschaft) Spendenhotline: 0900 55 102030

(kostenfrei aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk höher) Online spenden

unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Pressekontakt:

action medeor

St. Töniser Str. 21

D-47918 Tönisvorst

Pressesprecherin Susanne Haacker

Tel.: 02156/978878, 0173/5152091

www.medeor.org

Original-Content von: action medeor, übermittelt durch news aktuell