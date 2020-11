AEVUM – das Bestattungsunternehmen in Wien

Bestattungsunternehmen in Wien gesucht? – Wenn man einen geliebten Mitmenschen verliert, ist man meist von zahlreichen Gefühlen überwältigt und es ist besonders schwer, weitere Schritte zu planen und umzusetzen. AEVUM Bestattungen in Wien bietet Ihnen diesbezüglich eine einfühlsame und professionelle Unterstützung an. Das Bestattungsunternehmen AEVUM in Wien (https://www.bestattung-aevum.at/) legt sehr großen Wert auf eine persönliche Fachberatung mit transparenten Konditionen. Wir helfen Ihnen Tag und Nacht bei einem Todesfall in Wien und Umgebung!