AfD-Bundesvorstand setzt Arbeitsgruppe zum Thema Verfassungsschutz ein

Der AfD-Bundesvorstand hat auf einer

außerordentlichen Präsenzsitzung am Mittwochabend in Berlin

beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich mit dem Thema

einer möglichen Beobachtung durch den Verfassungsschutz befasst. Der

Arbeitsgruppe gehören an:

Prof. Dr. Jörg Meuthen MdEP, Bundessprecher der AfD,

Joachim Kuhs, Schriftführer im Bundesvorstand der AfD,

Dr. Roland Hartwig MdB, (ehem. Chefsyndikus der Bayer AG) als Leiter

der Arbeitsgruppe,

Roman Reusch MdB, (Oberstaatsanwalt a. D.),

Martin Hess MdB, (Polizeihauptkommissar a. D.).

Bei Bedarf werden weitere Sachverständige hinzugezogen.

Pressekontakt:

pressestelle@afd.de

Pressestelle Bundesvorstand

Alternative für Deutschland

Schillstraße 9 / 10785 Berlin

Original-Content von: AfD – Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell