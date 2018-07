AfD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg: Nach dem Verrat an den Arbeitern entdeckt die SPD ihr Herz für die Beamten

Die Beamten des Landes Baden-Württemberg

arbeiten derzeit 41 Stunden in der Woche. Die SPD-Fraktion im Landtag

will nun nach Angaben ihres Vorsitzenden Andreas Stoch die

Arbeitszeit der mehr als 200.000 Beamten um eine Wochenstunde auf 40

Wochenstunden reduzieren. Laut den Angaben der Landesregierung

könnten durch die Umsetzung der Forderung im Extremfall Mehrkosten

von 427 Millionen Euro, mindestens aber 180 Millionen Euro im Jahr

entstehen. Diese SPD-Forderung zieht die Kritik der

baden-württembergischen AfD-Landtagsfraktion auf sich. Stochs

„ehemalige stolze Arbeiterpartei“ hätte nun „ihr Herz für die Beamten

entdeckt“ und sei so wie die Gewerkschaften in einem „jämmerlichen

Zustand“, so die einhellige Meinung der AfD-Abgeordneten.

Die SPD hat die Arbeiterschaft verraten

Für den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Emil Sänze ist die

SPD-Forderung nach Absenkung der Arbeitszeit ein neuerlicher Beweis

dafür, wie sehr sich die SPD von ihrer Kernwählerschaft, der

arbeitenden Bevölkerung, entfernt hat und sich zunehmend gegen deren

Interessen stellt. Als ob es nicht schon genug sei, dass die SPD die

Alimentierung der ganzen Welt durch das arbeitende Volk hinnähme und

das dann auch noch „soziale Gerechtigkeit“ nenne, wolle sich die SPD

nun in Abweichung zu ihrer ehrenvollen Tradition für die Interessen

der Beamtenschaft im Land attraktiv machen. Die

„Arbeiterverräterpartei“ SPD hat ihr Herz für die Beamten entdeckt“,

kommentiert Sänze.

Jämmerlicher Zustand von Sozialdemokratie und Gewerkschaften

Dass sich die SPD aufgrund des Wegfallens der traditionellen

gewerkschaftsgebundenen Arbeiterschaft neue Wählerschichten

erschließen muss, sei klar. Jedoch hätte sich die SPD auf Grund ihrer

Tradition und Herkunft auf die Mobilisierung und Repräsentanz der im

stark wachsenden Niedriglohnsektor beschäftigten Bürger konzentrieren

müssen. „Das Gegenteil ist der Fall gewesen: Den Niedriglohnsektor

hat die SPD mit ihrem Kaviar-Kanzler Schröder selbst zu

verantworten“, so Sänze. Als Verräter der kleinen Leute müsse sie nun

in den saturierten Schichten der Gesellschaft, also auch der

Beamtenschaft, auf Wählerfang gehen, um die Pfründe der politischen

Klasse nicht zu verlieren. „Die einst so stolze Partei gibt ein

jämmerliches Bild ab“, fasst Sänze zusammen. „Das gilt im Übrigen

auch für die traditionellen Verbündeten der Sozialdemokratie,

nämlich: die Gewerkschaften. Diese sind so tief gesunken, dass sie

Demonstranten bezahlen und herankarren, um die AfD bei der Ausübung

ihrer politischen Rechte zu diffamieren.“

