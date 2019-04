AfD startet Europawahlkampf: Großveranstaltung in Offenburg und deutschlandweite Plakatkampagne

Der Startschuss für den Europawahlkampf der

Alternative für Deutschland fällt bei der großen

Wahlkampfauftaktveranstaltung am 6. April in Offenburg.

Parteimitglieder aus ganz Deutschland werden vor Ort sein, wenn der

AfD-Spitzenkandidat Prof. Dr. Jörg Meuthen am Samstag in der

Oberrheinhalle die zentralen Positionen und Aktionen des

AfD-Wahlkampfs vorstellt. AfD-Bundessprecher Alexander Gauland und

AfD-Vorstand Guido Reil sind ebenfalls dabei, um die Mitglieder auf

einen erfolgreichen Wahlkampf einzustimmen.

„Ab Samstag geht–s richtig los! Gemeinsam mit Tausenden

AfD-Mitgliedern und -Sympathisanten werde ich für ein starkes

AfD-Ergebnis bei den Wahlen zum EU-Parlament im Mai kämpfen. Die

Chancen stehen gut: Viele Bürger wollen lieber ein Europa der

Vaterländer, wie es die AfD fordert, als die

zentralistisch-bürokratische EU der Altparteien“, erklärt der

AfD-Spitzenkandidat Jörg Meuthen.

Deutschlandweite Plakatkampagne

Unter dem Motto „Freiheit statt Brüssel“ startet die AfD auch auf

den Großflächenplakaten dieser Republik mit dem Wahlkampf für das

EU-Parlament. Die Motive thematisieren plakativ die grundlegenden

Defizite der heutigen EU. Und unterstreichen somit das

Alleinstellungsmerkmal der AfD, die als einzige deutsche Partei ihre

Stimme gegen den Ruf nach mehr EU-Zentralismus erhebt. Durch die

zeitgemäße Ästhetik vermitteln die Motive, dass die Ziele der AfD

wichtig sind und der Sorge um eine gute Zukunft in einem freien,

friedlichen, und prosperierenden Europa entspringen. Die Kampagne

kostet mehr als eine halbe Million Euro. Die Plakate werden auf 920

Werbeträgern in allen deutschen Großstädten zu sehen sein.

