AfD weit vor SPD, CDU und Grünen / Nach diesen Parteien suchen die Hessen vor der Landtagswahl im Web

Die AfD liegt vor der SPD. Die regierende CDU

folgt erst auf Position drei – und die derzeit so gefeierten Grünen?

Die belegen lediglich Platz vier. So sähe das Ergebnis der

Landtagswahl in Hessen aus, wenn man die Suchanfragen bei Google zu

den einzelnen Parteien interpretieren würde. Zu diesem Resultat kommt

eine Analyse des Search-Spezialisten SEMrush.

Das Suchvolumen bildet ein interessantes Stimmungsbild ab. Die

Analyse zeigt, dass sich die Menschen mit den Inhalten und Aussagen

der Alternative für Deutschland und der SPD offenbar am stärksten

auseinandersetzen beziehungsweise sich für diese interessieren. Das

heißt aber nicht, dass sie bei den beiden dann auch ihr Kreuz machen

werden.

Aufgeschlüsselt nach den einzelnen Parteien, ergibt sich für die

Suchanfragen vor der Landtagswahl in Hessen folgendes Ranking:

1. AfD 53.453

2. SPD 17.902

3. CDU / CSU 11.652

4. Die Grünen 4.540

5. FDP 4.162

6. Die Linke 3.252

7. Piraten 2.493

Neben der Stärke der AfD und der hohen SPD-Platzierung, überrascht

auch das schwache Abschneiden der Grünen.

Eine solche Analyse liefert SEMrush auch für das Suchvolumen auf

die Spitzenkandidaten. Hier führt Amtsinhaber Volker Bouffier von der

CDU klar das Feld an. Bereits auf dem zweiten Platz kommt es zur

ersten Überraschung. Denn dort liegt Janine Wissler von den Linken.

Der derzeitige stellvertretende Ministerpräsident, Tarek Al-Wazir von

den Grünen, belegt die dritte Position. Ihm folgt Thorsten

Schäfer-Gümbel. Nach dem Spitzenmann der SPD gab es trotz seiner

bundesweiten Bekanntheit monatlich nur durchschnittlich 1.013

Suchanfragen. Auf Platz sechs im Ranking der Spitzenkandidaten liegt

Rainer Rahn von der AfD. Die Ergebnisse im Detail:

1. Volker Bouffier (CDU) 2.175

2. Janine Wissler (Die Linke) 1.275

3. Tarek Al-Wazir (Die Grünen) 1.068

4. Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) 1.013

5. Priska Hinz (Die Grünen) 515

6. Rainer Rahn (AfD) 187

Methodik der Analyse

SEMrush analysierte, wie häufig die Hessen über Google nach den

Parteien und ihren Spitzenkandidaten für die hessische Landtagswahl

suchten. Aus den Daten für Januar 2018 bis September 2018 bildete

SEMrush einen durchschnittlichen monatlichen Wert für die Parteien

und Spitzenkandidaten.

