Afrikareisen von Merkel und Müller / Welthungerhilfe: Bekämpfung des Hungers muss Priorität haben

Aus Anlass der Reisen nach Afrika von

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesminister Gerd Müller mahnt

die Welthungerhilfe, die Hungerbekämpfung in den Mittelpunkt der

Gespräche zu stellen.

„Noch immer hungern 815 Millionen Menschen weltweit und die

meisten von ihnen in Afrika südlich der Sahara und Südasien. Die

Bekämpfung von Hunger und Armut sollte deshalb im Mittelpunkt der

Gespräche stehen. Wir begrüßen die Bemühungen um die wirtschaftliche

Entwicklung des Kontinents sowie Projekte zur Förderung von Bildung

und Beschäftigung insbesondere für die Jugend. Trotzdem sollten die

am wenigsten entwickelten Länder in der neuen Afrikastrategie

besonders im Fokus stehen. Die Abwehr von Migration ist aus unserer

Sicht nicht die wichtigste Frage, sondern wie es uns gelingen kann,

den Menschen im Süden ein selbstbestimmtes Leben in Würde zu

ermöglichen“, betont Bärbel Dieckmann, Präsidentin der

Welthungerhilfe.

Weitere Informationen unter www.welthungerhilfe.de/presse

Unser Kommentar zur aktuellen Asyl- und Migrationspolitik

http://ots.de/Ze8hyr

Der Bericht „Kompass 2030“ – Zu wenig für die Ärmsten:

http://ots.de/OT6GAG

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten

Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell

unabhängig. Sie kämpft für „Zero Hunger bis 2030“. Seit der Gründung

im Jahr 1962 wurden mehr als 8.900 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit

3,53 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem

Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen

Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen

Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und

internationalen Partnerorganisationen.

