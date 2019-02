Allg. Zeitung Mainz: Barmherzig? / Reinhard Breidenbach zum kirchlichen Arbeitsrecht

Deutschland hat christlich-jüdische Wurzeln und darf

getrost stolz darauf sein. Diese Feststellung diskriminiert weder

andere Religionen noch Atheisten. Kulturelle, insbesondere

weltanschauliche und religiöse Vielfalt bereichert eine Gesellschaft,

wenn ein gemeinsames Verständnis für wechselseitigen Respekt

garantiert bleibt. In Deutschland wie in vielen anderen Staaten haben

es die christlichen Kirchen aber zunehmend schwer. Nicht unbedingt

materiell, wohl aber, was die Akzeptanz angeht. Das Argument, daran

seien die Kirchen auch selbst schuld, etwa im Zusammenhang mit

Missbrauchsskandalen, ist nicht falsch, hat aber nur einen kleinen

Teil der Wahrheit im Blick. Die Bürger, die den christlichen Kirchen

vertrauen, müssen sie stärken. Aber auch die Kirchen als Institution

müssen alles dafür tun, sich selbst zu stärken. Das tun sie ganz

sicher nicht, wenn sie sich an Privilegien klammern, die aus der Zeit

gefallen sind. Etwa im Arbeitsrecht. Absurd wird es, wenn ein

katholisches Krankenhaus einen katholischen Chefarzt wegen dessen

zweiter Ehe entlässt, bei Konfessionslosen eine solche zweite Ehe

aber „duldet“. Bei allem Verständnis für das Recht der Kirchen, die

Grundpfeiler ihres Glaubens zu beschützen: Hier muss abgewogen

werden. Die Kirche muss im Dorf bleiben. Die Kirchen tragen dem

durchaus Rechnung und haben Arbeitsrechtsregeln schon verändert. Und

die Gerichte sagen klar: An die Loyalitätspflicht kirchlicher

Arbeitnehmer dürfen hohe, aber keine überzogenen Anforderungen

gestellt werden. Die christlichen Kirchen sollten eigentlich gut

zurecht kommen mit diesem Maßstab, ist er doch letztlich von

Barmherzigkeit geprägt.

