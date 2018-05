Allg. Zeitung Mainz: Naive Europäer / Kommentar von Markus Lachmann zu Israel und Iran

Zum ersten Mal in seiner Geschichte ist Israel mit

Raketen des Iran angegriffen worden. Das israelische Militär hat hart

geantwortet und nahezu die gesamte iranische Infrastruktur in Syrien

mit schweren Luftangriffen zerstört. Und das mit gutem Recht. Teheran

träumt von einer Landbrücke vom Persischen Golf bis zum Mittelmeer.

Erst im Februar hatte wieder ein ranghoher Funktionär verdeutlicht,

was das Ziel ist: die vollständige „Auslöschung“ des Staates Israel.

Jerusalem konnte da nicht tatenlos zusehen. Und schon sind wir mitten

in der Debatte um den von Trump angekündigten Ausstieg der USA aus

dem Iran-Atomdeal. Wahr ist: Das Vorgehen Washingtons wird nicht zu

mehr Stabilität im Nahen Osten führen. Doch das Gejammere der

EU-Regierungen ist wohlfeil. Zu glauben, der Deal würde die Mullahs

disziplinieren, ja womöglich zu einer liberaleren Innenpolitik

führen, hat sich als Schimäre erwiesen. Im Iran werden Menschen

verhaftet und hingerichtet, das Regime wurde gestärkt. Durch den

Wegfall der Sanktionen hingegen verschaffte man Teheran

Milliarden-Einnahmen, um Milizen im Irak und Syrien, im Libanon und

Jemen aufzurüsten. Es ist ein breit angelegtes Sponsoring für

internationalen Terror. Und das, um eigene, auch deutsche,

wirtschaftliche Interessen voranzubringen. Trotz des Atomdeals

entwickelt der Iran weiter Langstreckenraketen, die auch nukleare

Sprengköpfe tragen könnten. Wozu braucht man diese Raketen, wenn

nicht als Atomwaffe? Europa agiert naiv. Das Atomabkommen hatte keine

Zukunft.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Alexandra Maus

Newsmanagerin

Telefon: 06131/485980

online@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell