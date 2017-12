Allg. Zeitung Mainz: Verdienstvoll / Kommentar zur ehrenamtlichen Opferberatung / Von Frank Schmidt-Wyk

Knapp eine Million Menschen sind im Jahr 2016 in

Deutschland Opfer einer Straftat geworden – und das sind nur die

registrierten Fälle. Dennoch konzentriert sich die Aufmerksamkeit der

Öffentlichkeit und der Medien in der Regel auf die Täter; das Leid

der Opfer wird – von besonders dramatischen Einzelfällen abgesehen –

ausgeblendet. Das ist einerseits nachvollziehbar, weil der Schlüssel

zum Verständnis der Tat meistens in der Person des Täters liegt –

andererseits fatal, weil die Betroffenen das Gefühl haben, in ihrer

Not ignoriert und alleingelassen zu werden. Gut also, dass es den

Weißen Ring und andere, kleinere Vereine gibt, die dabei helfen, die

schiefe Perspektive wenigstens ein bisschen gerade zu rücken und den

Opfern konkrete Unterstützung anzubieten. Ohne das ehrenamtliche

Engagement etlicher Menschen würde das nicht funktionieren. Die

Arbeit des Weißen Rings stützt sich auf rund 3000 freiwillige Helfer,

etwa 100 von ihnen sind in der Telefon- oder Online-Beratung von

Kriminalitätsopfern tätig. Eine ebenso verdienst- wie anspruchsvolle

Aufgabe, die ein hohes Maß an zwischenmenschlicher Kompetenz

erfordert. Es spricht für die Qualität der Beratungsangebote des

Weißen Rings, dass Bewerber ein Auswahlverfahren durchlaufen müssen,

dass man sich in der Mainzer Bundesgeschäftsstelle nicht zufrieden

gibt mit der natürlich an sich schon lobenswerten Bereitschaft,

anderen Menschen zu helfen. Ernsthafte Interessenten sollten sich von

dieser Hürde nicht abschrecken lassen, sondern herausgefordert

fühlen.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Wolfgang Bürkle

Newsmanager

Telefon: 06131/485980

online@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell