Allg. Zeitung Mainz: Verzockt / Kommentar von Karl Schlieker zu Italien

Der Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, hat sich

gründlich verzockt. Der Rechtspopulist hat die Koalition mit der

populistischen Fünf-Sterne-Bewegung ohne Not aufgekündigt, um mit

guten Umfragewerten im Rücken Neuwahlen auszurufen und die Regierung

zu übernehmen. Doch eine „Anti-Salvini-Allianz“ aus Fünf Sternen und

Sozialdemokraten hat die Pläne glücklicherweise durchkreuzt. Das Land

entgeht einem wilden Wahlkampf, der wichtige Entscheidungen über den

Haushalt oder die Besetzung eines EU-Kommissars ausgebremst hätte.

Italien wäre über Monate blockiert gewesen. Die Europäische Union

kann nun auf einen moderateren Regierungskurs hoffen. Allerdings muss

die Koalition aus Sternen und Sozialdemokraten sich im

Alltagsgeschäft zusammenraufen. Allein als „Anti-Salvini-Bündnis“

besteht keine Überlebenschance. Zwei Konflikte muss die neue

Regierung bestehen. Da ist erstens der Streit mit der EU über die

horrende Staatsverschuldung Italiens, die aus dem Ruder läuft. Es ist

noch völlig ungewiss, ob beide Regierungspartner sich auf einen Kurs

einigen und dann noch mit der EU eine Vereinbarung erreichen können.

Zweitens bleibt der Umgang mit den Flüchtlingsbooten eine offene

Flanke. In dieser Frage ist auch die zerstrittene EU gefragt, denn

die Lasten der Migration müssen in Europa fair verteilt werden. Im

Fall des Scheiterns der Regierung würde der ausgebootete Lega-Chef

Salvini als lachender Dritte dastehen und könnte nach den dann

fälligen Neuwahlen doch noch das Zepter übernehmen. Die einstigen

Erzfeinde, Sozialdemokraten und Sterne, sind zum Erfolg verdammt,

wenn sie nicht untergehen wollen.

