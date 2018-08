Alpbacher Wirtschaftsgespräche eröffnet

In den nächsten Tagen untersuchen die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Alpbacher Wirtschaftsgespräche in

über dreißig Diskussionen und Breakoutsessions das Spannungsfeld

Diversität und Resilienz. Der Programmschwerpunkt liegt auf

Datenökonomie und Diversität als Treiber von Innovation. „Die

digitale Wirtschaft beeinflusst jeden Teil des Lebens“, so Claus J.

Raidl, Vizepräsident des Europäischen Forums Alpbach. Dies wolle man

in den Diskussionen in Alpbach besonders berücksichtigen.

Die Alpbacher Wirtschaftsgespräche wurden mit einer Performance

von Anna Mendlessohn eröffnet. Raidl hob in seinem

Eröffnungsstatement die neue Kooperation des Europäischen Forums mit

dem Swiss Economic Forum hervor. Im Rahmen dieser Kooperation spricht

etwa Dominik Isler, CEO von Logitech, in Alpbach.

Die Alpbacher Wirtschaftsgespräche verzeichnen heuer wieder mehr

Teilnehmer: Fast 1.450 Personen sind für die Wirtschaftsgespräche

angemeldet. Bei den Ticketerlösen konnte im Vergleich zum Vorjahr ein

zusätzlicher Erlös von fast 70.000 Euro erreicht werden.

