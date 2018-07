Alten-WG erhält hohe Nachzahlung / AOK Nordost muss Zuschlag für Wohngemeinschaft anerkennen

In Neubrandenburg bekamen Bewohner einer Alten-WG

nach jahrelangen Streitigkeiten mit der AOK nun recht und können mit

einer hohen Nachzahlung der Kasse rechnen: Bereits im Jahr 2014

hatten sie vor dem Sozialgericht gegen ihre Pflegekasse, die AOK

Nordost, geklagt, weil diese ihnen rechtswidrig den sogenannten

Wohngruppenzuschlag von monatlich 200 Euro gestrichen hatte. Von

diesem Betrag wird eine Präsenzkraft bezahlt, die sich um die

Organisation und die Verwaltung der WG sowie die gemeinsame Betreuung

kümmert. Die AOK Nordost vertrat jedoch die Ansicht, die gesetzlichen

Voraussetzungen für die Präsenzkraft seien nicht gegeben. Nun, vier

Jahre später, sah das Landessozialgericht (LSG)

Mecklenburg-Vorpommern die Klage als begründet an.

Michael Händel, Landesvorsitzender des Bundesverbandes privater

Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) in Mecklenburg-Vorpommern,

freut sich über dieses Ergebnis: „Beim bpa gehen seit vielen Monaten

Anfragen und Hinweise zu Leistungsverweigerungen von betroffenen

Pflegebedürftigen und deren Angehörigen ebenso wie von

Mitgliedsdiensten ein, die in Wohngemeinschaften tätig sind. Bei

allen Sozialgerichten in MV sind zu der Thematik offensichtlich

Verfahren der Betroffenen mit der Kasse anhängig. Nun hat das

Landessozialgericht die Ablehnungspraxis der AOK Nordost als

rechtswidrig beurteilt. Das sind deutliche Worte, von denen zu hoffen

ist, dass die Kasse nunmehr auch in allen anderen Verfahren den alten

und pflegebedürftigen Menschen ihr Recht zukommen lässt“, so der

Vorsitzende.

Die AOK muss die aufgelaufenen Beträge nun komplett nachzahlen.

Für einige Bewohner sind das knapp 9.000 Euro – viel Geld, das sie

für die Betreuung in der Alten-WG dringend gebraucht hätten.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon mehr

als 450 in Mecklenburg-Vorpommern) die größte Interessenvertretung

privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland.

Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der

Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater

Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen

die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000

Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch

www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei

etwa 24,2 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Sven Wolfgram, bpa-Landesbeauftragter, Tel.: 0172/415

49 35

Original-Content von: bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell