Anderen helfen: Marc Cain spendet für Corona-Nothilfefonds& Kinder in Malawi

Das Deutsche Rote Kreuz hilft mit langfristigen Projekten und in plötzlich eintretenden Notlagen. Diese schnelle Hilfe in akuten Krisensituationen findet auch Marc Cain sehr wichtig, daher ist es dem Modeunternehmen ein besonderes Anliegen, den Corona-Nothilfefonds des DRK zu unterstützen. Durch den Verkauf von Mund-Nasen-Masken konnte Marc Cain jetzt einen Betrag in Höhe von 25.000 EUR spenden. Auch ein weiteres Herzens-Projekt des Unternehmens wurde nun abgeschlossen: “Schulbildung für Kinder in Malawi”.

Mund-Nasen-Masken können dabei helfen, andere zu schützen. Marc Cain hat sich daher zu Beginn der Corona-Krise dazu entschlossen, Masken mit modischem Look zu kreieren. Ein Teil der Einnahmen floss während des Aktionszeitraumes vom 1. April bis zum 30. Juni als Spende in den Corona-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuzes. Das DRK hat unter anderem mehrere mobile Arztpraxen im Einsatz, um bei Bedarf Krankenhäuser und Kliniken zu entlasten und betreut lokale Fiebermessstationen. Marc Cain freut sich, durch den Verkauf von Mund-Nasen-Masken jetzt einen Betrag in Höhe von 25.000 EUR an das DRK zu spenden.

Ein weiteres Herzens-Projekt von Marc Cain wurde nun abgeschlossen: “Schulbildung für Kinder in Malawi” von Plan International. Fröhlich die Schulbank drücken und sich über den Unterricht in komplett ausgestatteten Klassenzimmern freuen: Das ist für Kinder in Malawi nicht selbstverständlich. Marc Cain machte sich für das Projekt stark und unterstützte die Kinderrechtsorganisation mit Spenden. Bei dem Projekt konnten alle geplanten Vorhaben umgesetzt werden: Zum Beispiel wurden die Bauarbeiten für die neuen Klassenzimmer an der Mkoma-Grundschule beendet.

“Gutes tun, sich engagieren und Verantwortung übernehmen finde ich wichtig. Deshalb unterstützen wir auch viele verschiedene Hilfsorganisationen – regelmäßig und teilweise schon seit mehreren Jahren. Im Mittelpunkt unseres sozialen Engagements stehen seit jeher Frauen und Kinder, sie möchten wir mit unseren Spenden und Aktionen ganz besonders fördern,” erklärt Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer & Inhaber von Marc Cain.

Plan International ist eine der weltweit größten Hilfsorganisationen, die sich in mehr als 70 Ländern für die Rechte von Kindern und die Gleichstellung der Geschlechter einsetzt.

