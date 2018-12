Änderungen in der Rentenversicherung zum 1. Januar 2019

Zum Jahresbeginn 2019 ergeben sich in der

gesetzlichen Rentenversicherung verschiedene Änderungen, über die die

Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin informiert.

Haltelinien für Beitragssatz und Rentenniveau

Bis 2025 werden mit dem RV-Leistungsverbesserungs- und

-Stabilisierungsgesetz Haltelinien für den Beitragssatz und das

Rentenniveau eingeführt. Dadurch wird sichergestellt, dass das

Rentenniveau bis dahin nicht unter 48 Prozent sinkt und der

Beitragssatz gleichzeitig nicht über 20 Prozent steigt. Für 2019 wird

der Beitragssatz per Gesetz auf 18,6 Prozent festgelegt, von 2020 bis

2025 darf er nicht unter 18,6 Prozent liegen.

Ausweitung der Mütterrente

Am 1. Januar 2019 treten Verbesserungen bei der Mütterrente in

Kraft. Bisher werden für jedes Kind, das vor 1992 geboren wurde, bis

zu zwei Jahre Kindererziehungszeit bei der Rente berücksichtigt. Nach

der Neuregelung wird jetzt bis zu einem halben Jahr zusätzlich bei

der Rente angerechnet. Das führt zu einer Erhöhung der Rente pro Kind

um bis zu 16,02 Euro im Westen und um bis zu 15,35 Euro im Osten.

Wer ab 1. Januar 2019 neu in Rente geht, erhält die Mütterrente

von der ersten Rentenzahlung an. Bei den rund 9,7 Millionen Müttern

und Vätern, deren Rente bereits vor Januar 2019 begonnen hat, erfolgt

die zusätzliche Zahlung automatisch bis Mitte nächsten Jahres. Für

die Zeit ab 1. Januar 2019 erhalten die Betroffenen eine Nachzahlung.

Die Rentenversicherung stellt damit sicher, dass jeder die Leistung

erhält, die ihm nach der Neuregelung zusteht. Die Auszahlung der

neuen Leistung erfolgt damit wie bei der Einführung der Mütterrente

im Jahr 2014.

Ein gesonderter Antrag auf die Mütterrente ist grundsätzlich nicht

notwendig. Lediglich Adoptiv- und Pflegeeltern, die Mütterrente

beanspruchen, müssen bei ihrem zuständigen Rentenversicherungsträger

einen Antrag stellen.

Bessere Absicherung bei Erwerbsminderungsrenten

Am 1. Januar 2019 treten Verbesserungen bei den

Erwerbsminderungsrenten in Kraft. Versicherte, deren

Erwerbsminderungsrente erstmals ab 1. Januar 2019 beginnt, werden ab

diesem Zeitpunkt besser abgesichert. Für sie wird die sogenannte

Zurechnungszeit 2019 erst mit 65 Jahren und acht Monaten enden. Bei

einem Rentenbeginn ab dem 1. Januar 2020 verlängert sich die

Zurechnungszeit schrittweise weiter, bis sie bei einem Rentenbeginn

ab 2031 mit 67 Jahren endet. Durch die Zurechnungszeit werden

erwerbsgeminderte Menschen so gestellt, als hätten sie in dieser Zeit

mit ihrem bisherigen durchschnittlichen Einkommen weitergearbeitet

und Beiträge gezahlt. Dadurch erhalten sie eine höhere Rente.

Reguläre Altersgrenze wird angehoben

Die Altersgrenze für die reguläre Altersrente steigt im nächsten

Jahr auf 65 Jahre und acht Monate. Das gilt für Versicherte, die 1954

geboren wurden und im nächsten Jahr 65 werden. Für diejenigen, die

später geboren wurden, erhöht sich das Eintrittsalter weiter. 2031

ist die reguläre Altersgrenze von 67 Jahren erreicht.

Beitragsbemessungsgrenze steigt um drei Prozent

Die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung steigt in

den alten Bundesländern von monatlich 6.500 auf 6.700 Euro und in den

neuen Bundesländern von 5.800 auf 6.150 Euro. Sie bestimmt den

Höchstbetrag, bis zu dem Arbeitseinkommen bei der Berechnung des

Rentenversicherungsbeitrags berücksichtigt wird. Für darüber

hinausgehendes Einkommen werden keine Beiträge gezahlt.

Beteiligung am Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung der Rentner

Die Deutsche Rentenversicherung beteiligt sich ab dem 1. Januar

2019 auch an den Zusatzbeiträgen zur Krankenversicherung bei der

Rente. Für Rentnerinnen und Rentner, die in der Krankenversicherung

pflichtversichert sind, zahlt die Rentenversicherung neben der Hälfte

des allgemeinen Krankenversicherungsbeitrages künftig auch die Hälfte

des krankenkassenindividuellen Zusatzbeitrages. Bislang wird der

Zusatzbeitrag von den Rentnerinnen und Rentnern alleine getragen. Die

Beitragsanteile werden automatisch von der Bruttorente einbehalten.

Ein gesonderter Antrag ist nicht erforderlich.

Beitragssatz zur Pflegeversicherung steigt

Des Weiteren erhöht sich ab 1. Januar 2019 auch für Rentnerinnen

und Rentner der Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung um 0,5

Prozentpunkte. Maßgeblich dafür, ab wann die geänderte Rente gezahlt

wird, ist der Zeitpunkt des Rentenbeginns: Wer bis März 2004 Rentner

wurde, erhält die geänderte Rente bereits Ende Dezember 2018, alle

anderen erhalten sie erst Ende Januar 2019.

Höherer Steueranteil für Neurentner

Wer 2019 in den Ruhestand geht, muss einen höheren Anteil seiner

Rente versteuern. Ab Januar 2019 steigt der steuerpflichtige

Rentenanteil von 76 auf 78 Prozent. Somit bleiben nur 22 Prozent der

ersten vollen Bruttojahresrente steuerfrei. Bei Bestandsrenten bleibt

der festgesetzte steuerfreie Rentenbetrag bestehen. Seit 2005 müssen

Rentner einen Teil ihrer Altersbezüge versteuern. 2040 werden die

Renten komplett steuerpflichtig sein.

Freibetrag bei der Grundsicherung steigt

Renten, für die freiwillige Beiträge gezahlt wurden, werden ab 1.

Januar 2019 statt bisher 208 Euro bis zu 212 Euro im Monat nicht mehr

auf die Grundsicherung angerechnet. Dies gilt sowohl für Renten an

Versicherte als auch für Renten an Witwen oder Witwer. Sofern

gewünscht, bescheinigt die Deutsche Rentenversicherung die Höhe der

auf freiwilliger Beitragszahlung beruhenden Rente.

