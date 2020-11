Anmeldesoftware für COVID-Testzentrum entwickelt

Das Bad Nauheimer Digital Healthcare Startup amanzii entwickelt im Auftrag des Wetteraukreises und in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH) eine Anmeldesoftware für das COVID – Testzentrum in Reichelsheim. Der innovative Prozess zur Testanmeldung vereint dabei das Testzentrum mit Hausärzten und Laboren zu einer verbesserten medizinischen Versorgung der Region: Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion melden sich telefonisch bei ihrem Hausarzt. Dieser bucht über die Software einen Termin im Testzentrum. Die Terminvergabe erfolgt automatisiert und in dreißigminütigen Zeiteinheiten und vermeidet so ein Aufkommen von Testwilligen zu Stoßzeiten. Auch Wartezeiten bei den Testern können so vermieden werden und das Risiko sich im Testzentrum anzustecken wird minimiert. Der Hausarzt teilt seinen Patienten den Termin telefonisch oder per Mail zusammen mit einem Code mit. Mit dem Code können sich die Personen im Testzentrum ausweisen. Gleichzeitig wird so eine unnötige Speicherung von persönlichen und sensiblen Daten vermieden und die Daten sind nur dem Hausarzt und dem Labor bekannt. „Wir wollen chaotische Situationen, wie sie teilweise zu beobachten waren, in unserem Testzentrum vermeiden. Für den Herbst und Winter mit steigenden Fallzahlen sind wir nun gut vorbereitet.“ erklärt der stellvertretende Amtsarzt Jürgen Nickel. Oliver Kuklok, Gründer von amanzii, meint hierzu: „Es ist schön zu sehen, wie man auch als sehr junges Unternehmen einen Beitrag in der jetzigen Situation leisten kann. Unser Ziel ist es ein Gesundheitsnetz zu schaffen, in dem die Menschen in unserem System noch besser versorgt sind. Das ist uns mit diesem Projekt gelungen.“

Das Testzentrum in Reichelsheim ist seit Anfang Oktober geöffnet. Personen, die sich einem Test unterziehen müssen und freiwillige Tester, können sich über ihren kooperierenden Hausarzt im Wetteraukreis einen Termin geben lassen. Die Anbindung weiterer Testzentren an die Software ist in Planung.