Aon Studie: Zu wenig Geld, zu kompliziert – deshalb investieren Arbeitnehmer nicht in die Betriebsrente (FOTO)

Zu geringes Einkommen und zu viel Bürokratie: Diese beidenFaktoren halten Arbeitnehmer davon ab, eigene Beiträge inBetriebsrenten zu investieren. Das ist eines der Ergebnisse einerrepräsentativen Umfrage des Beratungs- undDienstleistungsunternehmens Aon. Befragt wurden rund 1.000Arbeitnehmer aus Großunternehmen mit mehr als 10.000 Beschäftigten.

Bisher leisten 65 % der Männer Eigenbeiträge, bei Frauen sind es

sogar nur 46 %. Der wichtigste Grund, nicht zu investieren: „Mein

Einkommen reicht nicht aus“. Besonders häufig wird er von

Geringverdienern, Teilzeitbeschäftigten sowie Mitarbeitern aus Handel

und Logistik genannt. Mit 26,9 % trifft dies im Übrigen doppelt so

häufig auf Frauen wie auf Männer (13,6 %) zu.

Gleich dahinter folgt aber ein Faktor, der nichts mit dem

Einkommen zu tun hat. Für 16,3 % der Frauen und 11,5 % der Männer ist

das Thema betriebliche Altersversorgung schlicht zu kompliziert.

Obwohl sie prinzipiell bereit wären, eigene Beiträge zur

Betriebsrente zu leisten.

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz hat zwar Anreize für

Geringverdiener geschaffen, aber das System gleichzeitig auch

komplizierter gemacht. „Hier müssen Unternehmen und Anbieter intensiv

daran arbeiten, die Angebote den Arbeitnehmern verständlich und

einfach nahezubringen. Nur so können wir diejenigen gewinnen, die

trotz ausreichendem Einkommen nichts für die Altersvorsorge tun“,

kommentiert Aon Geschäftsführer Fred Marchlewski. „Es kommt darauf

an, die Sprache der Zielgruppen zu sprechen und zu verstehen, was

ihre individuellen Bedürfnisse sind – vor allem dann, wenn diese sich

in einer Arbeitswelt 4.0 grundlegend ändern.“

Was die Studie auch zeigt: Arbeitnehmer sind generell bereit, sich

stärker als bisher an der Alterssicherung zu beteiligen. Vor allem,

wenn sich dadurch Steuern sparen (59%), oder Arbeitgeberzuschüsse

nutzen (51%) lassen. Arbeitnehmer kurz vor Renteneintritt motiviert

vor allem die finanzielle Sicherheit im Alter zu eigenen Beiträgen.

Eine drohende Versorgungslücke ist dagegen für deutlich weniger

Arbeitnehmer ein Anreiz, mehr zu investieren (24%).

Informationen zur Studie:

Vom 2. Juli bis 15. August 2018 wurden im Rahmen einer

Online-Umfrage 1.008 Arbeitnehmer von Großunternehmen in Deutschland

nach ihrer Einstellung zu verschiedenen Aspekten der betrieblichen

Altersversorgung befragt. Die Auswahl der Teilnehmer wurde so

gesteuert, dass die Befragung für die Zielgruppe repräsentativ ist

(Alter, Geschlecht und Region).

