ASB fordert Nachbesserungen im Gute-KiTa-Gesetz

Der Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung

der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung

(Gute-KiTa-Gesetz) wird heute in erster Lesung in den Deutschen

Bundestag eingebracht.

„Der ASB hält es für dringend erforderlich, dass der Bund sich

dauerhaft und in substanziellem Umfang an der Finanzierung der

Kindertagesbetreuung in Deutschland beteiligt. Hier muss gegenüber

dem vorliegenden Entwurf aber nochmals deutlich nachgebessert

werden“, macht ASB-Bundesgeschäftsführer Ulrich Bauch deutlich.

„Zudem sollte die verfassungsrechtliche Zulässigkeit eines

Sondervermögens im Zuge des parlamentarischen Verfahrens dringend

überprüft werden. Dieses ermöglicht die Zweckbindung der Mittel und

eröffnet dem Bund Steuerungsmöglichkeiten“, so Bauch.

Aktuell sieht das Gesetz lediglich eine bis 2022 gesicherte

Beteiligung des Bundes an Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in der

Kindertagesbetreuung in den Ländern vor. Die Verteilung der Mittel

soll über eine Änderung der Umsatzsteuerverteilung zugunsten der

Länder erfolgen. Außerdem wird bundesweit eine verpflichtende

Staffelung der Elternbeiträge eingeführt und Bezieher von

Kinderzuschlag und Wohngeld sollen generell von den Gebühren befreit

werden. Darüber hinausgehende Maßnahmen zur Entlastung bzw.

Gebührenbefreiung von Eltern können ebenfalls aus Bundesmitteln

gefördert werden.

„Die Ziele Qualitätsverbesserungen und allgemeine Gebührensenkung

oder -befreiung sollten nicht vermischt werden“, sagt Bauch. Beides

gleichrangig aus einem ohnehin mit zu wenig Mitteln ausgestatteten

Topf zu finanzieren werde nicht funktionieren. Die Mittel für ein

Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz müssten laut Bauch zweckgebunden für

Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung eingesetzt werden, um die

Bedingungen für Kinder und Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung

endlich zu verbessern.

Pressekontakt:

Hilke Vollmer

Leiterin der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.

Tel: 030/ 2325786-122

Mobil: 0172/ 2620597

Email: h.vollmer@asb.de

Original-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell