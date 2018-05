Auf Hochzeit eingeladen – Was ziehe ich an?

Die Hochzeit – Ein schönes Fest für die Liebe des Lebens. Wären da nicht so einige Stolperfallen….

Männer haben es da deutlich leichter als Frauen. Ein gut sitzender dunkler Anzug mit hellem Oberhemd und Seidenkrawatte. Dazu Glattlederschuhe, wie Oxforter passen ganz gut. Eine andere Alternative ist ein Gehrock, auch Morning Suit genannt, mit Weste, Hose dazu ein helles Oberhemd und Krawatte oder wem es steht: Eine Fliege. Viele Männer hierzulande bevorzugen einen Stresemann. Wenn Sie eingeladen sind, kann ein schlichter formeller Anzug schon sehr elegant wirken. Bewahren Sie Ihr Handy zuhause auf, statt es in den Hosentaschen verschwinden zu lassen, denn es gibt genug andere Menschen, die fotografieren…

Die Damen tragen ein elegantes Tageskleid, in Großbritannien mit Hut, hierzulande geht es auch ohne. Bedenken Sie, dass die Braut immer im Vordergrund steht, deshalb sollte Ihr Kleid niemals weiß sein, sondern immer eine andere Farbe haben. Allerdings bietet sich eine dezente Farbe eher an, als zum Beispiel ein grelles Rot oder Fuchsiapink. Mit einer Signalfarbe ziehen die Blicke auf sich. Selbst Queen Elizabeth, die ja gerne kräftige Farben trägt, hatte sich zu der Hochzeit von Megan und Prince Harry für pastellige Farben entschieden. Auch wilde Muster besser im Schrank lassen. Ein Leoprint passt besser in den Urlaub als auf eine Hochzeit. Dezente, zarte Muster passen dagegen ganz gut.

Sie möchten einen Hut tragen? Dann achten Sie darauf, dass er nicht zu groß ist. Ist er nämlich zu groß, dann werden andere menschen, die in der Kirche hinter Ihnen sitzen, deutlich in ihrer Sicht eingeschränkt. Hat die Hutkrempe einen großen Umfang, kann die Bewegungsfreiheit anderer Personen ebenfalls eingeschränkt werden. Man denke nur an das Hutgebilde von Prinzessin Beatrice… Ein kleinerer dezenter, dennoch extravaganter Hut oder auch Haarschmuck, Fascinator genannt, kann das Hutproblem auf elegante Art lösen.

Zur eleganten Robe niemals strumpflos erscheinen. Wählen Sie eine nudefarbene Strumpfhose mit einer kleinen den-Zahl. 5-den wirkt, als hätten Sie keine Strumpfhose an, dennoch sehen Sie perfekt angezogen aus. Eine glänzende Strumpfhose lässt ihre Beine kräftiger erscheinen, eine matte Strumpfhose ist am dezentesten. Eine Strumpfhose verhindert, dass der Fuß am Schuh klebt. Sogenannte Füßlinge können einerseits eine Alternative sein. Andererseits, wenn sie verrutschen, sieht man die Füßlinge unter dem Schuh hervorquellen.

Victoria Beckham erschien auf Megan“s und Prinz Harry“s Hochzeit in einem schicken Kleid mit passendem kleinen Hut und – mit extremen Plateau-Sohlen. Allerdings wechselte sie dann die Schuhe und trug orangefarbene Pumps zu ihrem dunkelbauen Kleid. Besonders gewagte Absätze, Wedges und Plateau-Sohlen sowie Keilabsätze lassen Sie lieber zu Hause. Die meisten Engländerinnen erscheinen zu einem Hochzeitstermin in bequemen Pumps. Der Gang zur Kirche soll ja keine Qual, sondern Freude bereiten. Keilabsätze mögen zwar bequem sein, sehen zu einem eleganten Kleid oft zu sportlich aus. Slingbacks, Peeptoes und Stilettos passen ebenfalls nicht zum Trauungstermin. Ein geschlossener Schuh wirkt außerdem weitaus eleganter aus als ein offener. Zu viel erotische Signale sind bei einem solch wichtigen Termin völlig fehl am Platz.

Dazu zählt auch ein schulterfreies Kleid und Mikromini. Die Sängerin Una Healey trug ein tief aussgeschnittenes Corsagenminikleid mit Peeptoes. Dazu einen riesigen weißen Hut. Fettnäpfchen lässt grüßen. Eine Hochzeit ist eben eine konservative Veranstaltung und keine Gartenparty.

Prinzessin Kate trug zu ihrer Hochzeit ein weißes Korsagenkleid, der Oberkörper blieb von der weißen Spitze verborgen. Hätte sie bei ihrer Hochzeit nur ein schulterfreies Korsagenkleid getragen, würde sie sehr nackt gegenüber Prince William erscheinen. Das langärmelige schlichte Brautkleid von Megan sieht sehr stylish aus. Weniger ist oft mehr!

Als Handtasche bietet sich eine Clutch an. Aus edlem Material in der Farbe des Kleides zum Beispiel komplettiert sie das Outfit der Trägerin.

Ihre Wirkungsverstärkerin