#AUFSTANDDERJUGEND: Piratenpartei ruft unter 18-Jährige zu Klage gegen Wahlrechtsausschluss auf

Die Piratenpartei will vor Gericht ziehen,

damit auch Unter-18-Jährige künftig an Europawahlen teilnehmen

dürfen. Ein 17-jähriges Mitglied aus Nürnberg bereitet die

entsprechenden Schritte vor und ruft andere Jugendliche auf es ihm

gleich zu tun.

„Es heißt immer, Jugendliche würden sich nicht für Politik

interessieren. Das stimmt jedoch nicht“, erklärt der 17-jährige

Schüler Lukas, Mitglied der Piratenpartei Bayern. „Immer mehr

Jugendliche gehen auf die Straße, um für ihre Zukunft zu

demonstrieren, weil diese Zukunft bedroht ist. Warum sollten wir die

Entscheidungen einer alternden Wählerschaft überlassen, die wenig bis

gar nicht betroffen ist? Junge Menschen sollten über ihre Zukunft

mitbestimmen dürfen!“

Unter dem Motto #aufstandderjugend ruft die Piratenpartei

Unter-18-Jährige auf, wie folgt gegen den Wahlrechtsausschluss

vorzugehen:

1. Zwischen dem 6. und 10. Mai Einspruch gegen das unvollständige

Wählerverzeichnis einlegen. Informationen und ein

Musterschreiben finden sich hier:

https://wiki.piratenpartei.de/Aufstandderjugend

2. Gegen die Zurückweisung des Einspruchs binnen zwei Tagen

Einspruch einlegen

3. Bis zwei Monate nach der Europawahl Einspruch beim Bundestag

gegen die Wahl einlegen

4. Gegen die Zurückweisung des Einspruchs Beschwerde zum

Bundesverfassungsgericht einlegen

Die Juristen Prof. Dr. Heußner und Prof. Dr. Pautsch halten das in

Deutschland geltende Mindestwahlalter von 18 Jahren für

verfassungswidrig. [1] In Österreich dürfen bereits 16-Jährige

wählen. „Je mehr Jugendliche mitmachen, desto größer wird der Druck

auf die Verweigerer einer Absenkung des Wahlalters in Union und FDP“,

erklärt Dr. Patrick Breyer, Jurist und Spitzenkandidat der

Piratenpartei zur Europawahl.

[1] Kurzgutachten: http://ots.de/Y8PaZa

Pressekontakt:

Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Piratenpartei Deutschland

Pflugstraße 9A | 10115 Berlin

E-Mail: presse@piratenpartei.de

Web: www.piratenpartei.de/presse

Telefon: 030 / 60 98 97 510

Fax: 030 / 60 98 97 519

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell