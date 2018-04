Autorin Cornelia Rückriegel stellt sich vor

Guten Tag, meine Name ist Cornelia Rückriegel, ich bin Autorin und habe in den vergangenen 11 Monaten 5 Bücher veröffentlicht. Gerne erza?hle ich Ihnen ein wenig über mich. Ich wurde im Jahr 1960 im schönen Kinzigtal in Hessen geboren, wo ich rund 50 Jahre meines Lebens zubrachte, interessante Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen hatte und sehr viel Lebenserfahrung sammeln konnte. Vor einigen Jahren entschloss ich mich, einen lang gehegten Traum wahr zu machen und fortan in Ungarn zu leben. Ich lebe mit meiner Familie seit vielen Jahren in der ungarischen Puszta, aus deren Ruhe und Naturschönheit ich die Kraft für meine Arbeit schöpfe.

Ich bin als Journalistin und Autorin hauptsa?chlich im Verborgenen ta?tig: Ich schreibe unter Pseudonym Texte für das Internet. Blogbeitra?ge, Ratgeber, Produktbeschreibungen, Versicherungsartikel und mit besonderer Vorliebe Reisetexte. Am liebsten schreibe ich über Themen, ich selbst gerne lesen würde. So entstehen die anschaulichen, lebendigen Reiseberichte, die den Leser mit auf die Reise nehmen. Und diesen lebendigen, den Leser entführenden Schreibstil habe ich auch in meinen Büchern beibehalten.

Das Buch „Willkommen in Ungarn – Auswanderungstipps vom Insider“ ist kein Reisebericht, sondern als Ratgeber die Quintessenz meiner Erfahrungen mit dem Alltagsleben in Ungarn. In dem Buch „Mein Ungarn – Licht und Schatten“ entführe ich den Leser in der Weite der ungarischen Tiefebene und erza?hle (teilweise selbsterlebte) Geschichten, die das Leben schrieb. Der Roman „Annie – Auszeit unterm Regenbogen“ unterscheidet sich von meinen anderen Büchern, er spielt in meinem zweiten Lieblingsland, auf der Smaragdinsel Irland, die seit vielen Jahren mein bevorzugtes Urlaubsziel ist. Der zweite Band „Annie – stürmische Zeiten in Dingle“ beschreibt das neue Leben Annies im Kreise ihres irischen Clans, ein buntes Auf und Ab vor der bezaubernden Kulisse der irischen Westküste. Im dritten Band der Familiensaga „Annie – Die Tra?nen der Rosenblüten“ muss sich Annie erneut einer Aufgabe stellen, die ihr alle Kraft abverlangt und sie sogar in tödliche Gefahr bringt.

Vorstellung meiner Bücher:

„Willkommen in Ungarn – Auswanderungstipps vom Insider“:

Kurzbeschreibung: Ratgeber für Ungarn-Newcomer. Taschenbuch und E-Book, ca. 120 Seiten, als Print verfügbar für 15,90 EUR,- (versandkostenfrei), E-Book 9,99 EUR,-. Print gerne mit Widmung und handsigniert. (Monatelang Bestseller in seiner Amazon-Kategorie!)

Sie wollen auswandern? Ihre Wahl ist auf Ungarn gefallen? Gratuliere. Sie werden künftig in einem der schönsten, wunderbarsten und liebenswertesten La?nder der Welt leben. Da, wo ich auch schon seit einigen Jahren lebe. Mit diesem Buch möchte ich Sie teilhaben lassen an meinen Erfahrungen zum Leben in Ungarn. In diesem Ratgeber erhalten Sie kompetent und auf eigenen Erfahrungen basierend wichtige Tipps und Antworten auf (fast) alle Fragen, die Ungarn-Newcomer bewegen.

Mein Ungarn – Licht und Schatten:

Kurzbeschreibung: Geschichtensammlung aus und über Ungarn. Taschenbuch und E-Book, ca. 120 Seiten, als Print verfügbar für 15,90 EUR,- (versandkostenfrei), E-Book 9,99 EUR,-. Print gerne mit Widmung und handsigniert.

Cornelia Rückriegel lebt seit mehreren Jahren in der Puszta in der Na?he der Stadt Kecskemét. Ihr Interesse gilt der ungarischen Geschichte und Kultur, den liebenswerten Menschen in diesem schönen Land. In diesem Buch hat sie Geschichten und Anekdoten gesammelt, die in das Land der Magyaren entführen und möglichst vielen Menschen einen Einblick in die Wahlheimat der Autorin geben sollen.

Annie – Auszeit unterm Regenbogen:

Kurzbeschreibung: Irland-Roman, erster Band der Annie-Familiensaga. Taschenbuch und E-Book, ca. 300 Seiten, als Print verfügbar für 17,90 EUR,- (versandkostenfrei), E-Book 9,99 EUR,-. Print gerne mit Widmung und handsigniert.

Was macht eine Frau, deren Ehe gerade in die Brüche gegangen ist? Die erst einmal völlig orientierungslos vor einer neuen, bea?ngstigenden Situation steht? Je nach Temperament entpuppt sie sich als Ka?mpfer oder als Flüchter. Annie wa?hlt zuna?chst die Flucht. Dass sie dabei ihre Ka?mpfernatur entdeckt und feststellt, dass sie sehr wohl auf eigenen Beinen stehen kann, ist eine völlig neue Erfahrung für die 45-ja?hrige, die ihr neuen Lebensmut gibt. Ausgerechnet in der Heimat ihrer Vorfahren, auf der Smaragdinsel Irland, lernt Annie ihre unbekannte Seite kennen.

Annie – Stürmische Zeiten in Dingele:

Kurzbeschreibung: Irland-Roman, zweiter Band der Annie-Familiensaga. Taschenbuch und E-Book, ca. 280 Seiten, als Print verfügbar für 17,90 EUR,- (versandkostenfrei), E-Book 9,99 EUR,-. Print gerne mit Widmung und handsigniert.

Annie fand nach einer großen Entta?uschung neues Glück und eine neue Aufgabe auf der Smaragdinsel Irland, der Heimat ihrer Vorfahren. Doch der Himmel kann nicht immer voller Geigen ha?ngen, Höhen und Tiefen wechseln sich ab. Annie erlebt mit ihren Kindern, ihrer neuen Familie, dem „irischen Clan“, und ihren Freunden stürmische Zeiten in Dingle. Ein Roman um Freundschaft und Liebe, um Niedertracht und brutale Verbrechen, um Treue und Hilfsbereitschaft – ein bunter Mix, aus dem Leben gegriffen, vor der atemberaubenden Kulisse der irischen Westküste.

Annie – Die Tra?nen der Rosenblüten:

Kurzbeschreibung: Irland-Roman, zweiter Band der Annie-Familiensaga. Taschenbuch und E-Book, ca. 300 Seiten, als Print verfügbar für 17,90 EUR,- (versandkostenfrei), E-Book 9,99 EUR,-. Print gerne mit Widmung und handsigniert.

Annie genießt ihr neues Leben in Dingle, der kleinen Stadt an der irischen Westküste. Sie fühlt sich wohl in ihrem „irischen Clan“, inmitten ihrer Freunde und der Familie, unter liebenswerten, handfesten und außergewöhnlichen Menschen. Langeweile ist ein Fremdwort in ihrem Dasein, auch wenn das Leben unter einem hohen irischen Himmel in einem entspannten Grundakkord klingt. Doch ihr Glück ist fragil und bedroht – wieder einmal muss sich Annie einer Aufgabe stellen, die ihr alle Kraft abverlangt und sie sogar in tödliche Gefahr bringt.

Ich als Autorin liebe den direkten Kontakt und Austausch mit meinen Lesern und Leserinnen. Bitte scheuen Sie sich nicht, mich direkt per Mail anzusprechen, wenn Sie mich na?her kennenlernen oder weitere Informationen zu meinen Büchern erhalten möchten.

Ihre Cornelia Rückriegel