„Bad Sulzaer Badeklänge gehen um die Welt

Am 22. Juni ist ?Weltbadetag?. Als die Toskana Therme gefragt wurde, ob sie anlässlich des ?World Bathing Day? an einem internationalen Livestream teilnehmen würde, fiel die Antwort nicht schwer, schließlich war als Motto für den Weltbade-Event 2021 ?Global Sound Bath?, das globale Klangbad, ausgerufen. Dass der kombinierte Genuss von Klang- und Badeerlebnis in den Toskana Thermen mit dem ?Liquid Sound?-Konzept schon seit jeher zelebriert wird, war den Initiatoren durchaus bewusst. Die Toskana Therme Bad Sulza nimmt als einzige Vertreterin aus Deutschland am ?Global Sound Bath? teil.

Am 22. Juni 2021 pünktlich um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt der musikalische Livestream aus Bad Sulza. Vor- und nachher wird zu Thermalbädern und Bade-Konzerten aus drei Kontinenten geschaltet. Die weltweit übertragene Veranstaltung ist ein willkommener Anlass, auf die Wiedereröffnung der Toskana Therme Bad Sulza ab dem 01. Juli 2021 hinzuweisen.

Das 30-minütige Programm aus der Bad Sulzaer Therme beginnt nach einer Einführung durch Kulturdirektor Micky Remann mit live aufgelegten Elektroklängen von Residence Artist DJ Noxlay (Marcus Baierl), der unter anderem die Liquid Sound Club-Veranstaltungen in den drei Toskana Thermen verantwortet. Parallel zu den atmosphärischen Klängen findet eine Liquid Bodywork-Session mit Musia Heike Bus (Leiterin des Instituts für Aqua Wellness) und Marion Schneider (Geschäftsführende Gesellschafterin Toskanaworld) statt, die dem internationalen Publikum veranschaulichen wird, was diese speziell auf die Toskana Therme zugeschnittene Wellnessbehandlung ausmacht. Anschließend werden Mitschnitte von vergangenen Liquid Sound Festivals eingespielt, bevor das Weimarer Duo Ampersand mit experimentellen Art-Pop-Klängen die zweite Livemusik-Session gestaltet. Zum Abschluss wird um 19:30 Uhr an den nächsten Austragungsort in Kalifornien übergeben.

Am Global Sound Bath beteiligen sich Thermen aus Neuseeland, Australien, Japan, Ungarn, Österreich und den USA. Der World Bathing Day wurde von der Bathe the World Foundation und der Global Wellness Institute Hot Springs Initiative ins Leben gerufen, um die kulturellen Bade-Traditionen aus aller Welt zu würdigen und für das Recht zu baden einzutreten.

Der Global Sound Bath gibt einen virtuellen Vorgeschmack auf das echte Thermenerlebnis, das mit Öffnung der Toskana Therme am 01. Juli wieder möglich ist. Voraussetzung für den Besuch ist die Kontaktdatenerfassung der Gäste sowie ab einem Inzidenzwert von 35 der Nachweis eines negativen Testes. Weitere Maßnahmen regelt ein mit den Behörden abgestimmtes Schutz- und Hygienekonzept.