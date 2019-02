Bayerische Arbeitgeberverbände im Austausch mit Ministerpräsident Söder – Gaffal: „Was die schwarz-orange Koalition bislang anpackt, hat Hand und Fuß“

Die Gremien der bayerischen Metall- und

Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm und der vbw – Vereinigung der

Bayerischen Wirtschaft e. V. haben sich am Mittwochabend mit dem

Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder MdL zu aktuellen

politischen Themen ausgetauscht. Diskussionsgegenstand war Europa,

die Steuerpolitik und der Strukturwandel in der Automobilindustrie.

Thema war auch der bundespolitische Stillstand beziehungsweise die

rückwärtsgewandte Sozialpolitik in Berlin.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder: „Die Zukunftschancen unseres

Landes sind herausgefordert. Jetzt gilt es, die richtigen Impulse zu

setzen, damit Bayern Spitzenreiter im internationalen Wettbewerb

bleibt. Zentral sind dabei mehr Investitionen in Technik, Innovation

und Infrastruktur, aber auch eine sichere, bezahlbare

Energieversorgung in Bayern und Steuerentlastungen – besonders die

komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Unsere Politik steht

für ein starkes Bayern in Europa und der Welt.“

bayme vbm vbw Präsident Alfred Gaffal fand lobende Worte für die

bayerische Regierung: „Was die schwarz-orange Koalition bislang

anpackt, hat Hand und Fuß. Ein Beispiel ist das Automobilforum, das

der bayerischen Wirtschaft Mut gemacht hat. Wir müssen aufhören,

unsere eigene Auto-Industrie und den Diesel schlechtzureden. Dass

sich die Staatsregierung dafür eingesetzt hat, die Luftgrenzwerte

wissenschaftlich zu überprüfen, begrüßen wir.“ Ebenfalls positiv hob

Gaffal die Einigkeit in Sachen Steuerpolitik hervor: „Sie sehen wie

wir die dringende Notwendigkeit, Unternehmen und Bürger steuerlich zu

entlasten und bürokratietreibende Steuererhöhungen – etwa durch eine

falsche Reform der Grundsteuer – strikt zu vermeiden. Ein weiteres

Thema, das wir gemeinsam anpacken, ist die Fachkräftesicherung. Mit

unserer gemeinsamen Initiative –Fachkräftesicherung+– haben wir ein

umfassendes Maßnahmenpaket vorgestellt.“

Zur Energiepolitik erklärte Gaffal: „Um eine bezahlbare

Stromversorgung zu gewährleisten, brauchen wir einen breiten Mix an

Maßnahmen. Darin sind wir uns einig. Uneinig sind wir uns bislang mit

dem bayerischen Wirtschaftsministerium in der Frage, ob die

Strom-Übertragungsleitungen SuedLink und SuedOstLink zu diesem Mix

gehören müssen.“ Der vbw Präsident forderte: „Die Politik muss jetzt

entscheiden, wo der fehlende Strom nach 2022 versorgungssicher

herkommen soll. Wenn alle Stricke reißen, dann darf auch die

Verlängerung der Laufzeiten der bayerischen Kernkraftwerke kein Tabu

sein.“

Deutliche Kritik übte Gaffal an der Bundespolitik und der SPD:

„Die GroKo darf nicht zulassen, dass die rückwärtsgewandten SPD-Pläne

die Arbeit der Regierung bestimmen. Wir brauchen eine Politik, die

Anreize für Wachstum setzt und unseren Wohlstand auch in Zukunft

sichert.“

Mit Blick auf die Europawahl sagte der vbw Präsident: „Die EU ist

in keinem guten Zustand. Wir müssen es im Vorfeld der Europawahl

schaffen, Populisten die Stirn zu bieten und sie argumentativ zu

stellen.“

