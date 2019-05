Bayernpartei: Stopp dem Vergabewahnsinn

Es ist mittlerweile fast ein gewohntes Bild

geworden – durch die öffentliche Hand beauftragte Erdarbeiten etwa

werden von Firmen aus dem Baltikum oder Süd-Ost-Europa durchgeführt.

Durch die Presse ging vor einigen Jahren auch der Fall einer

Traunsteiner Schule, die der langjährigen Mensabetreiberin kündigte.

Das Essen wurde dann übrigens über 400 km angeliefert.

Der Grund für all das nennt sich „europaweite Ausschreibung“. Also

der Zwang, dass etwa Gemeinden oder Landkreise eine Dienstleistung

EU-weit ausschreiben müssen. Den Zuschlag muss dann in aller Regel

der erhalten, der am billigsten anbietet, egal wo in der EU der

Anbieter seinen Firmensitz hat. Die Bayernpartei setzt sich seit

jeher dafür ein, der öffentlichen Hand hier größere Spielräume zu

geben, um etwa auch regionale Aspekte besser zu berücksichtigen.

Der Spitzenkandidat zur anstehenden Europawahl, Florian Weber,

kommentierte: „Im Europaparlament würde eines meiner Hauptaugenmerke

darauf liegen, die derzeitigen Vergaberichtlinien zu ändern. Es kann

doch nicht sein, dass etwa Umweltgesichtspunkte kaum Berücksichtigung

finden. Und genau das ist doch der Fall, wenn etwa Baumaschinen über

viele hundert Kilometer an ihren Bestimmungsort gefahren müssen.

Und es kann auch nicht sein, dass derjenige den Zuschlag erhält,

der die Sozialstandards für seine Mitarbeiter am weitesten nach unten

gedrückt hat. Und deshalb am billigsten anbieten kann.

Die derzeitige Regelung ist extrem mittelstandsfeindlich und ich

möchte nicht, dass unsere Familienbetriebe pleitegehen, die

Arbeitsplätze gerade auf dem Land verlorengehen und Bayern sich in

eine Ödnis aus urbanen Räumen und Schlafstädten außenherum

verwandelt.“

