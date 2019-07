Beatrix von Storch: „Kids ohne Currywurst – Schweinefleisch-Verbot in Kitas ist die Kapitulation vor der Migration“

Zwei Kitas in Leipzig streichen Schwein vom

Speiseplan und verbieten den Kindern Gummibärchen. 300 Kinder werden

jetzt gezwungen, ihre Ernährungs- und Lebensgewohnheiten wegen 2(!)

muslimischen Kindern zu ändern und sich der Minderheit anzupassen

bzw. sich deren „Werten“ zu unterwerfen.

Beatrix von Storch MdB, Mitglied im Bundesvorstand der Alternative

für Deutschland, erklärt zum muslimisch bedingten Leipziger

Schnitzel- und Gummibärchenverbot:

„Wenn schon die Bild-Zeitung davon spricht, dass in den beiden

Leipziger Kitas –elementare demokratische Prinzipien durch dieses

Minderheiten-Diktat außer Kraft gesetzt werden–, ist es höchste Zeit,

sich diesem Irrsinn entgegenzustellen.

Mettbrötchen, Schweineschnitzel und nicht-halal Gummibärchen sind

normal in Deutschland, alles andere ist nicht normal und wird auch

mit der AfD niemals die Norm werden. Und wer sich nicht an unsere

Leitkultur anpassen mag oder kann, darf seine Gewohnheiten und Normen

gerne leben – aber eben nicht bei uns. Um sich diese kulturelle

Unterwerfung einmal bildlich vor Augen zu führen: Man stelle sich nur

vor, deutsche Kinder in Riad würden dort ihr Recht auf Currywurst

erstreiten und die Mehrheitsgesellschaft zwingen, ihre Ernährung

umzustellen.“

