BERLINER MORGENPOST: Ein tragischer Verlust – Christian Kerl zum Ergebnis des Brexit-Sondergipfels

Es gab nichts zu feiern beim Brexit-Sondergipfel.

Die Scheidung von den Briten ist für das vereinte Europa ein

schlimmer, tragischer Verlust – politisch, wirtschaftlich, kulturell.

Der Austritt Großbritanniens hat ökonomisch dieselbe Wucht, als wenn

die 19 kleinsten der 28 EU-Staaten gleichzeitig den Klub verlassen

würden. Aber es ist wie im richtigen Leben: Der Trennungsschmerz

kommt später – erst mal können die EU-Unterhändler ihren Triumph über

einen guten Scheidungsdeal nur noch mühsam verbergen.

Keine Frage: Die Briten sind der große Verlierer des

Brexit-Pokers. Großbritannien wird anders als behauptet nicht so

schnell die Kontrolle und Souveränität von der Europäischen Union

zurückerhalten – die Mitspracherechte in Brüssel aber sind sofort

weg. Die Brexit-Befürworter haben den Briten vorgegaukelt, man könne

die Vorteile des Binnenmarktes genießen, dabei aber völlig unabhängig

von der Europäischen Union sein. Dieses Versprechen löst der Deal

nicht ein. Erst hatten die Brexiteers keinen Plan. Dann hatte

Premierministerin Theresa May lange keinen Mut, die Luftschlösser der

Austrittspropagandisten einzureißen. Und schließlich hat May

vergeblich gehofft, sie könne die EU der 27 spalten.

In Brüssel saßen die besseren Verhandler. Sie zeigten sich

allerdings härter als nötig, was jetzt zwar den Erfolg erklärt, aber

doch auch die künftige Partnerschaft belasten könnte. Die

EU-Mitgliedsländer haben nach dem ersten Schock schnell ihre

Interessen definiert und daraus eine klare Strategie mit roten Linien

abgeleitet. Und sie blieben geschlossen.

Drinnen ist schöner als draußen: Das wollte die Union unbedingt

beweisen, sich selbst und den Briten. So ließen sie May gegen die

Wand laufen. Nun ändert sich für Jahre trotz Brexits erst mal nichts.

Das Vereinigte Königreich bleibt eng an die Europäische Union und

ihre Regeln gebunden, muss weiter Milliarden nach Brüssel überweisen,

hat aber nichts mehr zu sagen. Und auch mit einem dauerhaften

Handelsvertrag könnte das Land später viel stärker den EU-Standards

unterworfen sein, als Austrittsfreunde sich jemals vorgestellt haben.

Gut möglich, dass der Brexit-Deal deshalb bei der Abstimmung im

britischen Parlament noch scheitert.

Aber auch die Kritiker müssen wissen: Einen anderen

Austrittsvertrag wird es nicht mehr geben. Die Risiken vor Augen

dürfte am Ende doch eine Mehrheit der Abgeordneten zähneknirschend

zustimmen. Und dann? Geht der Streit nach dem Austritt in die nächste

Runde. Die Verhandlungen über einen Handelsvertrag und andere

Abkommen werden mindestens so hart wie der Kampf um den Brexit-Deal.

Sie werden Jahre dauern. Konflikte wurden nur vertagt. Die Briten

haben trotz mancher Fesseln also noch viele Gelegenheiten, Revanche

zu suchen. Die unterschiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten

werden, wenn es um die künftigen Beziehungen geht, bald aufbrechen.

Andererseits hat sich die Union im Austrittsdeal ein Druckmittel

gesichert: Wird keine Lösung für die innerirische Grenze gefunden,

bleibt Großbritannien in einer Zollunion mit der EU – weitgehend mit

Brüsseler Standards.

Für Brexit-Hardliner wäre dies die Kapitulation. Schon kursieren

in London Dolchstoßlegenden. Das Land ist tief gespalten. All das ist

Gift für jene freundschaftliche, vertrauensvolle Beziehung, die beide

Seiten nach der Scheidung offiziell anstreben. Nein, es gibt keinen

Grund zu feiern. Das Brexit-Abkommen steht. Das Brexit-Drama aber

geht weiter.

