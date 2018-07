BERLINER MORGENPOST: Es wurde genug gerüttelt – Leitartikel von Martin Nejezchleba

Das Ende des Einheitsdenkmals, es könnte nach über

einem Jahrzehnt des Streits über Ästhetik und Symbolik, nach hitzigen

Diskussionen um das Erbe der friedlichen Revolution von 1989 durch

einen schnöden parlamentarischen Verwaltungsakt besiegelt worden

sein.

Der Haushaltsausschuss im Bundestag hat beschlossen, in der

letzten Sitzung vor der Sommerpause nicht über die Freigabe der

Mittel zu beraten. Im Oktober läuft die Baugenehmigung aus. Ob es die

Finanzierung des Denkmals bis dahin auf die Tagesordnung schafft, ist

fraglich. Verlängern müsste die Baugenehmigung mit Berlins

Bausentatorin Katrin Lompscher (Die Linke) eine erklärte Gegnerin des

Projekts.

Das ist ein Skandal. Der liegt in der Fadenscheinigkeit, mit der

die Gegner des Denkmals „Bürger in Bewegung“ das Projekt torpedieren,

nicht in der Tatsache, dass die „Einheitswippe“ viele Gegner hat.

Dass jetzt der Bau erneut mit fragwürdiger Begründung hingehalten

wird, ist symptomatisch für die vergiftete Debatte um das Denkmal.

Das fängt schon mit der „Wippe“ an. Es ist ein Kampfbegriff der

Denkmalgegner, der die angebliche Banalität des Entwurfs entlarven

soll. Wer sich ernsthaft mit dem Entwurf beschäftigt, würde wohl eher

von einer „Einheitswaage“ sprechen.

Dass die Berliner Bundestagsabgeordnete Eva Högl (SPD) vor einem

Monat den Vorschlag der Denkmalgegner aufgriff, die Einheitswaage vor

den Reichstag zu verlegen, nur um nachzuschieben, sie wolle nur

Denkanstöße geben, zeigt, wie duckmäuserisch der Kampf um das Denkmal

verschleppt wird.

Nun scheint eine Handvoll Sozialdemokraten beschlossen zu haben,

das Einheitsdenkmal mit einer Hinhaltetaktik zu begraben. Wenn wir

uns für das Wachhalten eines der schönsten Momente der deutschen

Geschichte kein teures Denkmal leisten wollen – sollten wir darüber

ein offene Debatte führen. Nur haben wir das bereits. Die Debatte

dauerte über zehn Jahre. Das sollte reichen.

