BERLINER MORGENPOST: Schaler Beigeschmack – Kommentar von Kerstin Münstermann

Dass Deutschland sich im Aufbruch in ein neues

Zeitalter befindet, steht fest. Und dass dabei unklar ist, ob es ein

gutes, ein friedliches wird. Und über was spricht Kanzlerin Angela

Merkel in ihrem ZDF-Sommerinterview zur besten Sendezeit? Einzig und

allein zum Unionsstreit.

Nun ist die Frage der Migration unbestritten ein Thema, das

Deutschland spätestens seit 2015 umtreibt. Dass etwas falsch läuft,

wenn sich Menschen zu Unrecht im Land aufhalten, der Staat bei

Abschiebungen ohnmächtig wirkt, den Eindruck haben viele. Ob und

welche Maßnahmen umzusetzen sind, bedarf der Diskussion, ohne Frage.

Aber dass sich gerade die Union, die gerne auf die SPD ob ihrer

inneren Zerstrittenheit mit den Fingern zeigt, ihre interne

Auseinandersetzung so weit treibt, dass alle anderen Themen in den

Hintergrund treten, ist verantwortungslos.

Merkel wird kein einziges Mal nach der sozialen Lage im Land

gefragt, kein Wort zur Außenpolitik, zur Lage im Nahen Osten, zur

Innenpolitik. Die CSU treibt die Kanzlerin vor sich her, einige der

Strippenzieher wollen sie loswerden, es ist ihr eigentliches Ziel.

Und Merkel muss es mit sich geschehen lassen, ihre Autorität

schwindet. Armes Deutschland.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell