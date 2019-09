BERLINER MORGENPOST: Klappt die Ellenbogen ein! / Leitartikel von Julia Emmrich zu Lebensgefühl-Studie

Der vollständige Leitartikel: Es kommt selten vor, dass eine

Studie die eigene Lebenswelt so zielgenau trifft, dass man

zusammenzuckt. Bei dieser Studie ist es so: Die neue

Allensbach-Umfrage zum Lebensgefühl der „Generation Mitte“ trifft

einen wunden Punkt. Die Bundesbürger zwischen 30 und 59 Jahren

beklagen wachsenden Egoismus, Respektlosigkeit und Aggressivität. Im

Straßenverkehr, auf öffentlichen Plätzen, in Bus und Bahn. Kurz: Die

Ellenbogen sind ausgeklappt. Nachsicht, Rücksicht und Vorsicht findet

man immer seltener. Das ist bitter. Umso mehr, weil es Deutschland

eigentlich vergleichsweise gut geht. Das ist das eine. Das andere

ist: Dieser Trend fällt nicht vom Himmel. Dieser Trend ist selbst

gemacht. Wir sind es, die darunter leiden, aber wir sind es auch, die

unsere Ellenbogen ausklappen. Doch woran liegt das? Es gibt zwei

Antworten. Die eine lautet: Deutschland geht es zwar ökonomisch gut,

die Arbeitslosigkeit ist niedrig, der Wohlstand hoch. Doch im All-

tag stehen die meisten Frauen und Männer in der Generation zwischen

30 und 59 unter höherem Druck als die Generationen davor. Schon

deshalb, weil sie mehr wollen – und mehr sollen als früher: Wir

sollen Beruf und Familie nicht nur irgendwie stemmen. Wir sollen

bitte schön als partnerschaftliches Elternduo, als gelassene Erzieher

und engagierte Arbeitnehmer alles aus uns herausholen. Wir wollen

oder sollen dabei nicht nur bis ins hohe Alter gut aussehen,

körperlich fit sein und täglich zu Hause gesunde Mahlzeiten kochen,

sondern auch noch ehrenamtlich aktiv sein, die Umwelt schützen und

uns um Menschen kümmern, die alles das nicht allein schaffen. Und bei

allem wollen wir natürlich immer pünktlich sein, verlässlich und

ausgeruht. Egal ob die Straßen verstopft sind, der Bus voll ist oder

die S-Bahn ausfällt. Herkules, der antike Held mit den

übermenschlichen Kräften, hätte bei einem solchen Mammutprogramm

abgewinkt – „Nein, danke. Zu anstrengend.“ Die Generation Mitte

dagegen kocht sich einen grünen Tee oder stürzt einen Schnaps runter

und macht weiter. Weil es ja alle machen. Und weil jeder einzelne

Programmpunkt ja für sich genommen sinnvoll und erfüllend sein kann.

Wenn man zwischendurch nur mal zum Durchatmen käme. Kurz und gut:

Dieser Druck muss irgendwo hin. Mal kriegen es die Kinder ab, mal der

Partner. Doch vieles landet eben auch draußen: im Straßenverkehr, in

der U-Bahn, in der Schlange beim Bäcker. Es fängt an mit einem

„Herrje, wie lange soll das hier noch dauern?“, geht über in ruppiges

Rempeln auf der Rolltreppe und endet mit lebensgefährlichen Manövern

am Steuer oder am Fahrradlenker. Je mehr von uns sich so gehen

lassen, desto roher werden die Sitten. Die andere Antwort schürft

tiefer. Es ist die Antwort der Sozialforscher, die beobachten, wie

sich ökonomische Prinzipien gerade bis in die letzten Verästelungen

des Privaten vorarbeiten. Gut sein, besser sein, am besten sein – das

sind Kategorien von Konkurrenz und Optimierung, die nicht nur im Job,

bei der Partnerwahl oder bei der Erziehung der Kinder gelten. Diese

Maximen gelten auch für die Likes der eigenen Social-Media-Profile.

Und damit rund um die Uhr. Die Folge: Eine Generation, die andauernd

und überall messbare Erfolge erreichen will, steht unter permanentem

Druck. Doch was hilft? Es wäre schon mal ein Anfang, statt über die

wachsende Verrohung zu klagen, Verantwortung dafür zu übernehmen. Und

umzusteuern. Denn: Leben wir unseren Kindern weiterhin Dauerdruck als

Normalfall des Lebens vor, drehen die als Erwachsene endgültig am

Rad.

