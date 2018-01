BERLINER MORGENPOST: Nur Mut, Genossen! – Leitartikel von Tim Braune

Angst ist selten ein guter Ratgeber. Das gilt im

Leben wie auch in der Politik. Die leidenschaftliche Ablehnung einer

erneuten großen Koalition in weiten Teilen der SPD ist verständlich.

Die GroKo-Gegner treibt die Sorge um, dass von der ehrwürdigen

deutschen Sozialdemokratie nach vier weiteren Jahren als

Juniorpartner von Angela Merkel nicht mehr viel übrig bleibt. Deshalb

ist die in der SPD tobende Debatte gut und richtig. Aber darf eine

Volkspartei der linken Mitte aus Angst vor dem eigenen Untergang

ihren Anspruch, das Land solidarischer und sozialer zu gestalten,

quasi beim Pförtner abgeben? Schulz & Co. Sollten beim Parteitag mit

offenem Visier und guten Argumenten für mehr soziale Gerechtigkeit

kämpfen – und das lässt sich nur von der Regierungsbank aus

erreichen.

