BERLINER MORGENPOST: Pragmatikerin der Macht – Leitartikel von Tim Braune zum Ende derÄra Merkel

Als Angela Dorothea Merkel am 10. April 2000 auf

dem Parteitag in Essen die CDU-Spitze übernahm, da raunten mächtige

konservative Männer, sie werde nur eine Übergangsvorsitzende sein.

Frau, Ossi, spröde, keine Hausmacht. Merkel ist 18 Jahre geblieben.

Zwei Jahre länger als Konrad Adenauer. Das Vierteljahrhundert von

Helmut Kohl hat sie nicht erreicht. Er machte sie nach dem Fall der

Mauer zur Umweltministerin, später zur Generalsekretärin. Ihren

Ziehvater ließ Merkel im richtigen Moment im Morast der

Parteispendenaffäre untergehen. Wie sie die CDU aufrichtete, hatte

Klasse. Aus Kohls Mädchen wurde die mächtigste Frau der Welt. In der

Elefantenrunde nach der Wahl 2005 höhnte der hauchdünn geschlagene

Gerhard Schröder, diese Frau werde niemals eine Koalition mit seiner

SPD anführen. Man müsse die „Kirche doch mal im Dorf lassen“. Nicht

nur Schröder irrte gewaltig. Die Liste der Männer, die Merkel in der

CDU kaltzustellen suchten, ist lang. Die „schwarze Witwe“, die

männermordende Machtstrategin. Mit diesen Plattitüden pflegten

düpierte Alphamänner ihre Kränkungen. Erstmals war da eine Frau

kälter und klüger als sie selbst. Auf dem Parteitag wollen Wolfgang

Schäuble und Friedrich Merz es ihr nun heimzahlen. In der CDU war

Merkel bis zum Flüchtlingssommer 2015 – als die protestantische

Pfarrerstochter sich aus tiefster humanistischer Seele für die

Aufnahme Hunderttausender Geflüchteter entschied – lange

unangefochten. Sie garantierte Macht, Mandate und Posten. Vier Mal in

Folge sicherte sie der Union den Wahlsieg. Als großer Widerspruch

ihrer Ära bleibt, dass die Partei dafür einen hohen Preis zahlt. Der

Markenkern ist abgeschliffen, von 41,5 Prozent (2013) ist die Union

auf unter 30 Prozent abgestürzt (unter tatkräftiger Mithilfe von

Horst Seehofer). Merkel war es gleich, ob sie mit stockkonservativen,

grünen oder sozialdemokratischen Inhalten erfolgreich war. Das Profil

der Volkspartei passte sie an den Zeitgeist an. Nur franste es dabei

wie der Saum eines Teppichs aus. Atomausstieg à la Hobbyköchin

Merkel? Rin in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Abschaffung

der Wehrpflicht à la Möchtegern-Doktor zu Guttenberg? Juckte Merkel

nicht. Erlaubt war, was ihr nutzte. Machiavelli hätte an der Frau aus

der Uckermark seine Freude gehabt. Anders als Kohl ließ sie ihre

Koalitionspartner vor die Hunde gehen. Den Liberalen verwehrte sie

Steuersenkungen. Die FDP flog aus dem Bundestag. Auch am Niedergang

der SPD und dem Aufstieg der AfD trägt sie eine Mitschuld. Gemeinsam

mit dem konservativen Umfragen-Guru Matthias Jung perfektionierte

Merkel die sogenannte asymmetrische Demobilisierung. Sie mied jede

inhaltliche Konfrontation, schläferte politische Konkurrenz und

Wahlvolk ein. Der gescheiterte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz warf

Merkel einen „Anschlag auf die Demokratie“ vor. Lange ging das für

die CDU gut. Doch es gibt Kollateralschäden. Merz hat Recht, dass

Merkel das Erstarken der AfD mit einem „Achselzucken“ hingenommen

hat. Mehr noch: Das war aus Merkels Sicht ein machtpolitisches

Geschenk. Mit dem Einzug der Rechtspopulisten sind rot-grüne oder

rot-rot-grüne Mehrheiten im Bundestag perdu. In Regierungsführung und

persönlich allerdings setzte Merkel Maßstäbe. In 18 Jahren gab es

nicht den Hauch eines Skandals. Wirtschaftlich war es eine goldene

Ära. Nicht nur die CDU, Deutschland hat Angela Merkel viel zu

verdanken.

