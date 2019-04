Bildhauer-Workshops

Mit Michael Kasvinge ist der erste Bildhauer aus Simbabwe in Birkenried eingetroffen, der den Skulpturenpark in Birkenried bereichert und vor allem tolle Workshops in Birkenried anbietet.

Ab dem 22. April können sich Kinder und Erwachsene unter seiner Betreuung wieder an das Thema Steinbearbeitung herantasten. Anmeldungen und Anfragen an: franz@littlezim.de

Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen

Kontakt und Info:

www.birkenried.de www.flamenco.birkenried.de Anmeldungen und Info: flamenco@birkenried.de Tel.: 08221-24208 (AB)