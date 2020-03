Bis zu 115 tägliche Flüge weniger am Flughafen Düsseldorf / 15 Verdachtsfälle bei Passagieren

Am Flughafen Düsseldorf werden aktuell bis zu 115 Flüge der

600 täglichen Verbindungen gestrichen. Das sagte Flughafenchef Thomas Schnalke

der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Freitag). Im ersten Quartal sei die Zahl

der Passagiere bis zu 15 Prozent gesunken. Schnalke: “Die wirtschaftlichen

Folgen des Coronavirus sind in etwa mit denen des 11. September 2001

vergleichbar. Das zweite Quartal wird mit hoher Wahrscheinlichkeit schwach.” Der

Flughafenchef sagt, er plane aktuell keine Kurzarbeit, schließe sie aber auch

nicht aus.

Für den Sommer rechnet er aber mit einer deutlichen Erholung. Schnalke: “Das

Verkehrsaufkommen kann im Sommer sehr schnell wieder auf 2,5 Millionen

Passagiere im Monat anwachsen, wenn das Coronavirus in den Köpfen der Menschen

in den Hintergrund getreten ist.”

Bisher hätten in 15 Fällen in Düsseldorf in Flugzeugen Passagiere mit

Corona-Verdacht gesessen. Aber in allen Fällen gab es Entwarnung nach dem Test.

