Bomber, Bunker und Baracken – Dramatische, historische Geschichten

Der Autor Heinz Böwing versucht, mit seinem Buch „Bomber, Bunker und Baracken“ ein klein wenig Licht in eine vergangene und zum Teil auch verdrängte Zeit zu bringen. Er beschäftigt sich u.a. mit der Frage: Wie kam der 2. Weltkrieg in die Baumberge im Münsterland? Er schildert die Kriegs- und Nachkriegsereignisse in den Baumberge-Gemeinden rund um das bisher noch wenig erforschte „Lager Herbstwald“ in den Baumbergen. Vom Oktober 1943 bis in das Jahr 1991 spannt sich der Bogen über die teilweise dramatischen Geschichten über Bomber, Bunker und Baracken. Es geht in „Bomber, Bunker und Baracken“ um die Menschen, die dort lebten, wie sie lebten und warum ausgerechnet dort. Heinz Böwing beantwortet die Frage, was aus den amerikanischen Piloten geworden ist und was die verschütteten Bunkereingänge und Barackenfundamente oberhalb der ehemaligen Nottulner Jugendherberge damit zu tun haben.

Da nur wenige relevante Informationen aus Archiven digital verfügbar sind, greift das Buch „Bomber, Bunker und Baracken“ von Heinz Böwing einerseits auf traditionellere Informationsquellen zurück, wie z.B. die Schilderungen von Zeitzeugen, aber andererseits auch auf die moderne Hilfe des stetig wachsendes Internets, in dem die Folgegenerationen die Erinnerungen, Karten und Fotos ihrer Großmütter und Großväter aufbereiten und veröffentlichen. Das Buch selbst beinhaltet viele interessante, historische Bilder, Landkarten und Abbildungen, die den Inhalt verdeutlichen.

„Bomber, Bunker und Baracken" von Heinz Böwing ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17602-7 zu bestellen.

