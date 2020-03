Botschafter Chinas in Deutschland: Trumps Politik “immer unberechenbarer”

Wu Ken, der Botschafter der Volksrepublik China in Deutschland,

äußert sich in einem ausführlichen Exklusivinterview mit der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung junge Welt zu den Grundzügen der Politik seines

Landes. Ausführlich legt er die Positionen Beijings im Handelsstreit mit

Washington dar: “Ein Problem ist, dass die US-Politik unter Donald Trump immer

unberechenbarer geworden ist. Was Folgen hat für alle Staaten, auch für

Deutschland.”

Mit Blick auf die US-Boykottmaßnahmen gegen den chinesischen Technologiekonzern

Huawei heißt es: “Die Sicherheitsfrage ist für die USA ganz offenkundig nur ein

fadenscheiniger Vorwand, um Huawei Repressionen und Sanktionen auszusetzen. Den

Amerikanern ist der technologische Erfolg chinesischer Unternehmen ein Dorn im

Auge. Noch weniger können sie akzeptieren, dass China ihnen in manchen

High-Tech-Bereichen mittlerweile den Rang abgelaufen hat. Das ist doch letztlich

die Realität.”

Das Gespräch befasst detailliert mit den deutsch-chinesischen

Handelsbeziehungen, den Maßnahmen der Volksrepublik zur Eindämmung der

Corona-Virusepidemie und mit Fragen des sozialistischen Aufbaus in China.

Lesen Sie in der Mittwochausgabe (4.3.) von junge Welt den ersten Teil des

ausführlichen Gesprächs mit Wu Ken, der zweite Teil erscheint am Donnerstag

(5.3.).

