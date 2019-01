CAMPUS INSTITUT veranstaltet den Fachtag Demografie mit der Hochschule Koblenz (FOTO)

Das Oberhachinger CAMPUS INSTITUT für Personalentwicklung undFinanzwirtschaft AG veranstaltet am 30. Januar 2019 den Fachtag „DasUnternehmen zukunftsfest machen – die Herausforderung der Demografieals Chance nutzen“ gemeinsam mit dem Fachbereich Sozialwissenschaftender Hochschule Koblenz.

Der praxisorientierte Fachtag richtet sich an Unternehmerinnen und

Unternehmer, Fach- und Führungskräfte sowie Unternehmensberater, die

sich mit Fachvorträgen, Praxistipps sowie Diskussionen und im

Austausch mit namhaften Experten für die Herausforderungen rüsten

möchten, die die demografische Entwicklung mit sich bringt. „Jedes

Unternehmen ist von den Auswirkungen der demografischen Entwicklung

betroffen. Wer frühzeitig die richtigen Maßnahmen ergreift, stellt

sich zukunftssicher auf“, sagt Ulrike Hanisch, Vorstand des CAMPUS

INSTITUTs. „Auf dem Fachtag in Koblenz erhalten Interessierte

wichtige Impulse, wie sie sich den wachsenden Herausforderungen

erfolgreich stellen können“, so Hanisch weiter.

Der Referentenkreis besteht aus Fachleuten aus Wissenschaft und

Praxis. Ihm gehören unter anderem Prof. Ingeborg Henzler von der

Hans-Riegel-Stiftung in Bonn, Prof. Dr. Steffen Kröhnert von der

Hochschule Koblenz, Dr. Andreas Fromm von der Kanzlei FROMM, Dr.

Henriette Meissner von der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH und

Karl-Heinz Weber von der Sparkasse Koblenz an. Sie referieren bzw.

diskutieren praxisnahe Themen wie die Unternehmensnachfolge,

Fachkräftemangel oder generationsübergreifenden Vermögenserhalt.

Der Fachtag findet am Mittwoch, 30. Januar 2019 ab 10:30 Uhr im

Audimax der Hochschule Koblenz statt. Interessierte können sich unter

www.hs-koblenz.de/fachtag-demografie anmelden. Der Teilnahmebeitrag

beträgt 50 Euro pro Person (Verpflegung inklusive).

Über das CAMPUS INSTITUT

Seit 2003 werden am CAMPUS INSTITUT in Zusammenarbeit mit den

staatlichen Hochschulen Schmalkalden und Koblenz die weiterbildenden

Studienprogramme Finanzfachwirt/in (FH) und Betriebswirt/-in für

betriebliche Altersversorgung (FH) angeboten. Darüber hinaus ist in

Kooperation mit der Deutschen Makler Akademie (DMA) der

Sachkundelehrgang Rentenberater/in im Programm. Außerdem gibt es am

CAMPUS INSTITUT seit vielen Jahren ein abwechslungsreiches

Seminarprogramm (online und in Präsenz) für Berufe in der Finanz- und

Versicherungsberatung und -vermittlung, das auch als Seminarflatrate

direkt auf die Anforderungen der IDD zugeschnitten buchbar ist.

