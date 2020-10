CDU-Parteitag: Deutschland hat nach den Worten von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer andere Sorgen als die CDU-Vorstandswahl / “Wir können einen neuen Vorsitzenden auch nach Ostern wählen”

Sachsens Ministerpräsident und CDU-Präsidiumsmitglied Michael Kretschmer hält angesichts der Corona-Krise eine Entscheidung über den neuen Parteivorsitzenden der Christdemokraten auch erst nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Mitte März für möglich. Das Land habe in den nächsten Monaten andere Sorgen als die Neuwahl eines CDU-Vorsitzenden, sagte Kretschmer der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Dienstag). “Wir stehen vor sehr schwierigen Entscheidungen in Deutschland. Wir haben es nicht geschafft, die Corona-Lage zu beruhigen.” Alle Personalreserven würden nun in die Gesundheitsämter gesteckt. “Das ist momentan die Baustelle in Deutschland und nicht, ob die CDU einen neuen Vorsitzenden wählt. Das können wir auch nach Ostern machen, wenn die Wetterlage wieder günstiger ist.” Kretschmer sagte, das Corona-Virus sei in der dunkleren und kälteren Jahreszeit sehr viel gefährlicher, wie die steigende Zahl der Neuinfektionen zeige. “Wir haben allein vom September auf den Oktober eine dramatische Veränderung erlebt, und das Einzige, was anders ist, ist das Wetter.” Die Entscheidung von Präsidium und Vorstand der CDU, den für Dezember geplanten Parteitag abzusagen, sei eine “Güterabwägung”. Kretschmer: “Eine Woche vorher kann man einen Parteitag nicht mehr ohne hohe Stornokosten absagen.” An einem digitalen Parteitag hat seiner Einschätzung nach “niemand” ein Interesse. “Das entspricht auch nicht unserer Tradition.”

