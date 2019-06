Christian Ziege und weitere VIPs aus Sport und Politik unterstützen Gründung des inklusiven Fussballclubs IFC Munich United (FOTO)

Der prominente Fussballer, Trainer und Manager Christian Ziegeunterstützt die Vereinsgründung des IFC Munich United. In einerVideobotschaft schickt der Europameister von 1996 Simon Ollertherzliche Grüsse: „Der inklusive Fussballclub ist eine tolle undfantastische Sache. Ich wünsche dir Simon, Sonova und allen anderenUnterstützern alles Gute für die Gründungsfeier und natürlich für dieZukunft. Bleibt auf Eurem Weg, folgt Eurer Überzeugung und zieht esdurch. Ich wünsche Euch dafür alles, alles Gute.“ Der beliebteehemalige Nationalspieler ist nicht der einzige, der dieVereinsgründung unterstützt. Auch weitere Top-Fussballer wie ErikThommy vom VfB Stuttgart, Marvin Knoll und Philipp Ziereis vom FC St.Pauli sowie Felix Weber und Markus Ziereis vom TSV 1860 Münchenmeldeten sich mit Glückwünschen und lobten die grossartige Idee.Prominent unterstützt wurde der Vereinsstart ebenso aus der Politik.Britta Dassler, Mitglied des Sportausschusses des DeutschenBundestags, sprach bei der Gründungsfeier Grussworte. Zur offiziellenVereinsvorstellung des IFC Munich United hatte Sonova, ein führenderAnbieter von innovativen Hörlösungen, am 21. Juni 2019 insoberbayerische Ettal eingeladen. Den Rahmen bot das Fussballcamp fürKinder mit Hörverlust, das Simon Ollert und die Sonova Marke Phonakseit vier Jahren gemeinsam veranstalten, um Kinder mit gemindertemHörvermögen in ihrer Entwicklung zu fördern.

Link Youtube / Videobotschaft Christian Ziege:

https://youtu.be/GwoMC85vexo

Hintergrundinformationen zum Abruf in der Medienmitteilung

„Sonova unterstützt Gründung eines inklusiven Fussballclubs“ vom 06.

Juni 2019 unter: http://ots.ch/zL0tTs

