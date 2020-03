Corona-Virus-Pandemie – Coronavirus: “Wischen statt Sprühen” – Hinweise für Beschäftigte des Reinigungsgewerbes (FOTO)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Reinigungsgewerbes sind vordem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus ganz besonders gefordert. Denn:Hygiene ist in einer Pandemiesituation von allergrößter Bedeutung – für alle.Dies gilt besonders für Beschäftigte der Reinigungsbranche, denn sie sind in derRegel diejenigen, die vom Büro über das Krankenhaus bis zum Flughafen fürsaubere und hygienische Zustände sorgen. Dieses nicht nur durch die Reinigungvon Oberflächen wie Fußböden oder Türklinken, sondern auch durch das Auffüllenvon Seifenspendern und Einmalhandtüchern. Wie können sich die Beschäftigtenschützen und was können Arbeitgeber tun? Die zuständige Berufsgenossenschaft derBauwirtschaft (BG BAU) gibt Hinweise.

“Menschenansammlungen stellen ein Risiko dar. Daher sollte zum Beispiel auf

Bahnhöfen oder in Krankenhäusern der Einsatz der Reinigungskräfte möglichst so

organisiert werden, dass dieser in weniger stark frequentierten Zeiten erfolgt”,

sagt Professor Dipl.-Ing. Frank Werner, stellvertretender Präventionsleiter der

BG BAU.

Prof. Werner weist darauf hin, dass Hygienemaßnahmen nur wirken, wenn sie exakt

durchgeführt werden, das heißt:

– Die angegebene Dosierung von Reinigungsmitteln muss eingehalten werden, damit

sie wirkten. Mehr hilft hier nicht mehr, sondern kann den Oberflächen, der Haut

oder den Atemwegen sogar schaden.

– Die Hände müssen so desinfiziert werden, dass das Händedesinfektionsmittel auf

die gesamte Hautoberfläche der Hände einwirken kann. Die vollständige Verteilung

ist nicht einfach, sondern nur mit einem bewussten schrittweisen Vorgehen zu

erreichen.

– Wischen statt Sprühen ist wichtig. Das Sprühen von Reinigungs- und

Desinfektionsmitteln sollte noch mehr als sonst hinterfragt werden. Bei diesem

Verfahren ist eine vollständige Benetzung der Oberfläche nicht gewährleistet,

sodass in der Regel sowieso nachgewischt werden muss. Außerdem gelangen die

dabei entstehenden kleinen Tröpfchen auch in die Atemwege der Beschäftigten, was

die Schleimhaut schädigt. Das sollte man immer, aber insbesondere jetzt,

vermeiden!

Prof. Werner weiter: “Vor allem das Händewaschen ist eine der grundlegenden

Hygienemaßnahmen und derzeit besonders wichtig. Allerdings stellt häufiges

Händewaschen auch eine zusätzliche Belastung dar. Deshalb sind sorgfältiger

Schutz und eine intensive Pflege der Haut bei häufigem Waschen wichtig.”

Das bedeutet: Bei allen Feuchtreinigungs- und Desinfektionsarbeiten, die nicht

“berührungslos” funktionieren, müssen geeignete Handschuhe getragen werden, die

verhindern, dass die Hände mit der Reinigungsflüssigkeit in Kontakt kommen.

Diese Handschuhe müssen innen trocken sein und bleiben. Gegen das Schwitzen

darin können Baumwollunterziehhandschuhe, ein häufigerer Handschuhwechsel und

spezielle Hautschutzmittel helfen. Wenn Reinigungsflüssigkeit in die Handschuhe

hineingelangt ist, müssen diese sofort getauscht werden. Die Hände müssen noch

häufiger als sonst eingecremt werden. Besonders wichtig sind hierbei die

Fingerzwischenräume, die oft vergessen werden. Dort ist die Haut besonders

empfindlich. Auch hier sind Baumwollunterziehhandschuhe sehr hilfreich: Man kann

die Hände großzügig eincremen, zieht dann die Unterziehhandschuhe sowie die

Schutzhandschuhe darüber und kann bereits weiterarbeiten, während die Hände

gleichzeitig gepflegt werden.

Arbeitgeber sollten außerdem dafür sorgen, dass die allgemeinen Hygienemaßnahmen

umgesetzt werden können und auch konsequent umgesetzt werden. Umfangreiche

Informationen, Aushänge und Regeln stellt die BG BAU auf ihrer Website bereit:

www.bgbau.de

Ein ausführliches Interview mit Prof. Frank Werner zum Thema findet sich unter

https://www.bgbau.de/mitteilung/interview-frank-werner

Die BG BAU

Die BG BAU engagiert sich mit wirksamen Regelungen und umfassenden Informationen

für mehr Sicherheit und Gesundheitsschutz auf den Baustellen. Als Partner der

Bauwirtschaft, verwaltet durch die Sozialpartner, bemüht sie sich um praxisnahe

und wirksame Maßnahmen, um die Beschäftigten zu schützen. Mit

Informationskampagnen sensibilisiert sie die Branche, ihre Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter stehen vor Ort als Partner den Unternehmen zur Seite und mit

finanziellen Anreizen werden Investitionen in den Arbeitsschutz gefördert.

Weitere Informationen: www.bgbau.de

Pressekontakt:

Christiane Witek

Telefon: 030 85781-690

E-Mail: presse@bgbau.de

Thomas Lucks

Telefon: 069 4705-824

E-Mail: thomas.lucks@bgbau.de

BG BAU – Pressestelle

Hildegardstraße 29/30

10715 Berlin

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/60172/4541317

OTS: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Original-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell