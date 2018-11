Corporate Health Award für Wort& Bild Verlag / Renommierter Preis für betriebliches Gesundheitsmanagement in der Kategorie „Gesunde Ernährung“ für den Verlag der Apotheken Umschau (FOTO)

Die Gesundheit der Mitarbeiter fördern mit ausgewogener undqualitativ hochwertiger Ernährung – nach Einschätzung von Expertengelingt dem Wort & Bild Verlag das in herausragender Weise. DerGesundheitsverlag, in dem die bekannte Apotheken Umschau erscheint,ist Preisträger des „Sonderpreis Gesunde Ernährung“ beim diesjährigenCorporate Health Award. Die Auszeichnung wurde am 22. November zum10. Mal in Bonn verliehen von dem Beratungs- undMarktforschungsunternehmen EuPD Research, dem „Handelsblatt“ und derias-Gruppe. Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung desWort & Bild Verlags: „Unsere Gesundheitsmedien sorgen mit ihrenMillionenreichweiten für die Gesundheitsaufklärung breiterBevölkerungskreise – da ist es für uns selbstverständlich, dass wirauch für die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehrviel tun. Dieser Sonderpreis freut uns und spornt uns an, dasbetriebliche Gesundheitsmanagement weiter auszubauen.“

Ausgezeichnet wurde der Wort & Bild Verlag dafür, dass er

besonders ausgewogene und qualitativ hochwertige Mittagsgerichte

bietet mit saisonalen und regionalen Produkten. Gekocht wird nach

Ernährungsrichtlinien, häufig nach Rezepten der eigenen

Gesundheitsmagazine sowie der beliebten Kochbücher des Diabetes

Ratgeber. Zum Ausprobieren und Genießen laden jahreszeitlich passende

Gesundheitsaktionen ein, wie z.B. „Fitness-Bowls“ im Sommer. Für die

Experten-Jury besonders wichtig: Die Auswahl gesunder Speisen wird

durch besondere Kennzeichnung unterstützt z.B. vegetarisch, aus

nachhaltiger Fischerei, kalorienreduziert. Außerdem werden die

Rückmeldungen der Mitarbeiter kontinuierlich erfasst. Carolin

Heilmann, Leitung betriebliches Gesundheitsmanagement beim Wort &

Bild Verlag: „Wir überprüfen alle unsere Aktivitäten konsequent und

justieren nach, wo erforderlich. So fügt sich der für die Gesundheit

außerordentlich wichtige Basis-Baustein Ernährung perfekt in unseren

Maßnahmenkatalog für das gesamtbetriebliche Gesundheitsmanagement.“

Über den „Corporate Health Award“

Ein bedeutender und nachhaltiger Einsatz für die Gesundheit der

Mitarbeiter – das zeichnet die Gewinner des „Corporate Health Award

2018″ aus. Zum zehnten Mal verliehen wurde der Gesundheitspreis von

den Initiatoren EuPD Research Sustainable Management, ias-Gruppe und

„Handelsblatt“ am Donnerstag, 22. November 2018 in Bonn. Der Award

ging an Siegerunternehmen aus dreizehn Branchenkategorien und sieben

Sonderpreiskategorien. Weiterführende Informationen unter

www.corporate-health-award.de.

Über den Wort & Bild Verlag

Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter von

Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Medien erfüllen in Print und

Online den Anspruch, zu allen relevanten Gesundheitsfragen die

passende Antwort zu liefern – glaubwürdig, kompetent und mit höchstem

Qualitätsanspruch. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die

Leser und die kompetente Beratung in der Apotheke stehen immer im

Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine:

Apotheken Umschau (9.185.378 mtl. verkaufte Exemplare*), Baby und

Familie (666.642 mtl. verk. Ex.), Diabetes Ratgeber (1.171.058 mtl.

verk. Ex.*), Senioren Ratgeber (1.702.317 mtl. verk. Ex.*),

Ärztlicher Ratgeber (250.540 3x jährlich verbreitete Ex.*), medizini

(1.389.192 mtl. verk. Ex.*) und das HausArzt PatientenMagazin

(388.550 4x jährlich verk. Ex.*). Ebenso verantwortungsvollen und

zuverlässigen Gesundheitsjournalismus praktiziert der Verlag in all

seinen Online-Angeboten wie beispielsweise dem Gesundheitsportal

apotheken-umschau.de mit seinen 8,55 Millionen Unique Usern.**

(Quellen: *IVW 3/2018, **AGOF daily digital facts 10/2018)

