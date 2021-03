Das Abenteuer beginnt – welcher Job ist der richtige? (FOTO)

– Die Zeit der Zeugnisse naht: Für hunderttausende Schülerinnen und Schüler beginnt bald ein neues aufregendes Kapitel

– Was ist mir außer einer optimalen Work-Life-Balance noch wichtig? Diese Fragen helfen, die Weichen für den Karrierestart frühzeitig zu stellen

– Krisenfester Beruf mit Zukunftsperspektive: Aufgrund der aktuellen Unsicherheit ist der Beruf des Vermögensberaters besonders gefragt

Frankfurt (ots) – Nicht mehr lange, dann werden wieder hunderttausende Schülerinnen und Schüler in Deutschland ihre Abschlusszeugnisse in der Hand halten und sich mit der Frage auseinandersetzen, wie es jetzt weiter geht. Die Berufswahl ist eine wichtige Entscheidung. Deshalb sollte man sich rechtzeitig Gedanken machen. Worauf habe ich Lust? Was ist mir wichtig? Und hat der Job überhaupt eine Zukunftsperspektive?

Im vergangenen Jahr ist deutlich geworden, dass der Bedarf an Finanzberatung in Deutschland auf einem Rekordhoch ist. Die Experten der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) erklären, weshalb der Beruf des Vermögensberaters gerade jetzt eine sichere Entscheidung ist, die exzellente Karrierechancen in einem innovativen Umfeld bietet.

Zuallererst: Was für ein Typ bin ich?

Arbeit sollte vor allem Spaß machen. Schließlich übt man sie im Idealfall die nächsten 40 Jahre oder sogar länger aus. Kein Wunder also, dass sich Viele hinterfragen: Was für ein Typ bin ich? Gehe ich gerne auf Menschen zu, arbeite ich lösungsorientiert oder bin ich vielleicht sogar ein Teamleader und weiß es nur noch nicht? Persönlichkeitscoaches können helfen, Antworten auf Fragen wie diese zu finden.

Was ist mir wichtig?

Gerade in Zeiten von Corona ist die Entscheidung für den zukünftigen Beruf noch wichtiger als bisher. Hat der Beruf eine Zukunft? Was für Karrierechancen habe ich? Wie sieht es aus mit der Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf? Mit was für einer Bezahlung kann ich rechnen? Schließlich will man das Leben in vollen Zügen genießen und gleichzeitig fürs Alter vorsorgen. Wer sich bei diesem Thema nicht nur auf öffentliche Beratungsstellen verlassen will, sollte sich auch die Meinung von der Familie, von Verwandten oder Freunden einholen. Häufig kann eine zweite Meinung Wunder bewirken, wenn es darum geht, eine neue Sicht auf die Dinge zu bekommen.

Durchstarten als Vermögensberater – #geradejetzt

Viele Branchen sind durch die Corona-Krise in extreme Schieflage geraten. Ganz anders sieht die Situation bei der Finanzberatung aus. Die Ereignisse der letzten zwölf Monate haben gezeigt, dass die Deutschen sich mehr denn je mit ihren Finanzen und der eigenen Absicherung auseinandersetzen. Dementsprechend hoch ist der Beratungsbedarf. Nicht nur heute, sondern auch Morgen, Vermögensberater ist ein echter Zukunftsberuf. „Das Schöne an dem Job,“ so die Experten der Deutschen Vermögensberatung AG, „ist, dass er unglaublich abwechslungsreich ist. Kein Kunde ist gleich, und so sind auch die Konzepte immer unterschiedlich. Jeder Tag bringt Neues.“ Wegen der vielfältigen Möglichkeiten, den Menschen zu helfen, empfinden viele Vermögensberater ihre Tätigkeit zudem als äußerst sinnstiftend. Egal ob Ausbildung oder duales Studium: Es gibt viele Möglichkeiten für den Karrierestart bei der DVAG. Neugierig? Dann informiere Dich jetzt auf www.gerade-jetzt.com und erlebe, dass in dem Familienunternehmen Zusammenhalt, Wertschätzung und Leidenschaft keine Worthülsen sind, sondern Tag für Tag gelebt werden.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung auf die Kompetenz und Erfahrung der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Getreu dem Leitsatz „Früher an Später denken“ bietet sie in mehr als 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Damit ist das Familienunternehmen Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Bleiben Sie informiert – über www.dvag.de oder via Twitter @DVAG (https://twitter.com/DVAG).

