Das Erste / „Brennpunkt“ heute, 27. Mai 2019, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein

Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 45-minütigen „Brennpunkt“ vom

Westdeutschen Rundfunk aus:

27. April 2019, 20:15 Uhr:

Brennpunkt: Europa hat gewählt – Wie geht es weiter in Berlin und

Brüssel?

Moderation: Ellen Ehni

Die Parteienlandschaft ist in Bewegung – in Deutschland und in

Europa. Die Ablehnung der vormals großen Parteien, SPD und CDU, bei

der gestrigen Europawahl war enorm. Die Grünen sind zweitstärkste

Kraft geworden vor den Sozialdemokraten. Die Gründe? Die jungen

Wähler sind CDU und SPD fern geblieben, sie haben ihr Kreuz bei den

Grünen gemacht. Weil die Grünen auf das Thema Klima- und Umweltschutz

gesetzt haben. Wir sprechen mit Erstwählern an einer Schule in Köln,

fragen Schüler und Schülerinnen nach ihren Wahlmotiven. Wir suchen

nach Antworten bei der CDU-Basis in Magdeburg, im SPD-Ortsverein in

NRW und in den Parteizentralen in Berlin.

Und in Europa? Wir schauen auf die Fraktionen des rechten

Parteienspektrums im Europäischen Parlament. Wer wird in Zukunft mit

wem zusammenarbeiten? Auch berichten wir über die Misstrauensvotum in

Österreich. Und gehen der Frage nach, wer Chef der neuen

EU-Kommission wird.

Redaktion: Christof Schneider, Bettina Scharkus, Karin Dohr

„Erlebnis Erde – Grizzlys hautnah“ entfällt.

