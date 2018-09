?DAS? Interview

?DAS? Interview

15 Fragen an den Autor Sebastian Cohen

In Kürze erscheint der bereits 4. Teil der legendären Duke-Reihe von

Sebastian Cohen. Wieder ist es ein extrem spannendes Buch, welches den Leser echt in Atmen hält.

Wir von der Leseschau wollten noch mehr wissen. In einem sehr beeindruckenden Interview beantwortet Sebastian Cohen 15 Fragen zum neuen Buch ?Ohne Chance?.

1. Beschreiben Sie Duke Teil 4 in 3 Worten.

Schau nie zurück, vergebe nichts, gib niemals auf!

2. Für wen ist Ihr Buch geschrieben?

Die Buchreihe ist für Leseratten und Lesemuffel gleichermaßen, die sich von Duke mit auf eine Reise mitnehmen lassen möchten.

3. Was ist das Besondere an Band 4?

Obwohl Duke immer ein festes Ziel vor den Augen hat, entwickeln sich die Dinge anders als erwartet und zwingen die dunkle Seite in ihm zum Handeln. Duke sucht nicht die Gewalt, aber sie findet ihn.

4. Welche Elemente sind im Buch autobiografisch?

Die „Unfälle!“ Kleiner Scherz ;-). Für mich war es immer schon wichtig, ferne Länder zu bereisen, neue Erfahrungen zu sammeln und interessante Begegnungen zu haben. Solange ich denke kann, war in mir diese Unruhe, da draußen etwas zu verpassen. Mich interessieren Menschen, was sie denken, was ihre Wünsche sind, was sie ausmacht. Diese Erkenntnisse sind schon ins Buch eingeflossen, denn auch Duke sucht neue Begegnungen und versucht sich in andere Personen hineinzuversetzen.

5. Welche bekannte reale Person würden Sie dem Duke zuordnen.

Ich signiere meine Bücher gerne mit den Worten: „In jedem von uns steckt ein wenig Duke“.

6. Die Geschichte geht auch um brisante Themen. Wie haben Sie recherchiert?

80% Lebenserfahrung, 20% Internet

7. Welche Szene war für Sie am schwierigsten zu schreiben?

Den feinen Grad zwischen Gewalt und Gerechtigkeit zu bewahren, sodass der Leser Duke immer noch als Bösewicht wahrnimmt, den man ins Herz schließt.

8. Sie reisen viel. Welches Land hat Sie am meisten fasziniert und warum?

Jedes Land für sich ist einzigartig und bietet so viel, wenn man mit offenen Augen reist und bereit für das Neue ist.

9. Duke gerät in viele Abenteuer. Welches möchten Sie gern selbst erleben!

Andersherum! Duke kann noch von mir viel lernen!!!!

10. Verändern die Geschichten Ihr eigenes Leben?

Die Geschichten eher weniger, aber die netten Begegnungen und Kontakte mit meinen Fans und Kollegen sind eine absolute Bereicherung und ich freue mich immer wieder, wie begeistert die Leser von Duke sind. Vielen Dank für eure Treue.

11. Welche Rolle würden Sie persönlich mit dem Protagonisten Duke erleben wollen?

Ich glaube, die Frage sollten wir lieber überspringen, sonst bekomme ich Ärger mit meiner Frau.:-) Aber im Ernst, wie schafft es Duke nur immer, die hübschesten Girls kennenzulernen????

12. Wären Sie gern einer der anderen Charaktere, wenn ja welcher und warum?

Viel Spaß hat mir der Charakter „Carlos“ gemacht, der am Hermosa Beach die Burrito Bude betreibt. Auch wenn es mit ihm ein böses Ende nimmt, fand ich ihn sehr erfrischend und authentisch.

13. Wann gibt es Band 5?

Ich denke, dass diese Frage oft von meinen Fans kommen wird, wenn sie mit Teil 4 durch sind, denn am Ende gibt es einen echt fiesen Cliffhanger. Ich versuche jedes Jahr 2 Bücher zu veröffentlichen, also es geht 2019 spannend weiter.

14. Was wird den Leser in Teil 5 erwarten?

Sorry, wird noch nicht verraten. Soviel nur, Teil 1-4 waren nur zum Warmwerden, jetzt geht es richtig los!

15. Was wollten Sie schon immer mal an die Leser los werden?

Ich schreibe die Bücher nur für euch und ich freue mich immer über die netten Kommentare zu den Geschichten. Ihr seid die Besten!!!! Mich würde es freuen, wenn die Leser meine Buchreihe weiterempfehlen an Freunde oder Verwandte, um Duke weiter bekannt zu machen. Wenn ihr das nächste Mal ein Buch zum selber lesen oder zum Verschenken sucht, greift ruhig mal zu Büchern von Selfpublischern und den kleinen Verlagen, wie die Leseschau.de. Es gibt so tolle Autoren und Verleger mit so viel Herzblut und Engagement, dass es sich lohnt, sich mal umzuschauen.

Übrigens: Es gibt eine Frage an Sebastian Cohen die Euch auf den Nägeln brennt? Dann her damit. Der Autor steht für jede Antwort bereit: info@Leseschau.de

Das Buch zum Interview:

https://www.leseschau.de/Buch/Ohne-Chance-4-Duke-Roman/103