Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Gratis-ÖPNV in Paderborn

Die Verkehrswende ist eine der größten Aufgaben der nächsten

Jahre. Dabei geht es wie immer ums Geld. Wer soll für die Kosten für den

ÖPNV-Ausbau aufkommen? Vielleicht die gebeutelten Kommunen, deren Haushalte

sowieso schon oftmals überfordert sind, das Alltagsgeschäft samt Erhalt und

weiteren Ausbau der Infrastruktur zu stemmen? Oder vielleicht der Bund, der mit

seiner schwarzen Haushalts-Null nicht nur Begeisterung provoziert?

Paderborn macht nun den Anfang – auf eigene Kosten: Busse und Bahn sollen

künftig gratis genutzt werden können. Die Einschränkung folgt sofort: erst mal

nur am ersten Samstag im Monat. Dieser Ansatz – so ehrenwert er ist – wirkt

mutlos und zu kurz gesprungen. Wenn die Bürger zunächst im Kalender nachschauen

müssen, welcher Samstag denn gerade ist, dann ist die erste Hürde für die

Akzeptanz des Angebots gesetzt. Für das Klima bleibt zudem zu hoffen, dass nicht

nur Radfahrer und Fußgänger künftig in den Bussen sitzen.

Kostenloses Busfahren ist aber nur eine Seite der Medaille: Es braucht bessere

Angebote und Anreize, um den Wagen stehen zu lassen – gerade im ländlich

strukturierten OWL. Da ist noch viel zu tun. Und zwar mit

Mut.

