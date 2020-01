Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Thema Iran

Am Ende blieb der iranischen Staatsführung samt

Revolutionsführer Ajatollah Ali Khamenei wohl keine andere Wahl. Sie mussten

den Abschuss der ukrainischen Boeing gestehen, weil die Faktenlage zu

erdrückend geworden war. Dass die Mullahs Schuld einräumen, ist ungewöhnlich

genug – sind sie doch vor allem geübt darin, sich als Opfer des “Aggressors” USA

zu stilisieren. Die Art und Weise aber, in der die Regierung öffentlich um

Entschuldigung gebeten hat für den Abschuss von Flug PS752 und den Tod von 176

Menschen, lässt aufhorchen. Präsident Hassan Ruhani schreibt von einem

“schrecklichen Fehler”, sein Außenminister Mohammed Dschawad Sarif drückt sein

“tiefes Bedauern gegenüber unserem Volk” aus und Amir Ali Hadschisadeh, der

Kommandeur der Luft- und Weltraumabteilung der Revolutionsgarden, sagte gar:

“Als ich davon erfahren habe, wünschte ich mir, lieber selbst tot zu sein statt

Zeuge dieses Unglücks.” Natürlich ist all das kalkuliert. Die Regierenden

wissen nur zu gut, dass es im eigenen Land brodelt. Hunderte Menschen gingen

am Samstag auf die Straßen, um zu protestieren. Wenig scheint mehr übrig von

der Geschlossenheit der vergangenen Woche, als sich nach der Tötung des

Quds-Generals Ghassem Soleimani durch die USA Hunderttausende Iraner in Trauer

und Wut versammelt hatten. Jene, die nun demonstrieren, sind empört, dass die

Regierung über Tage hinweg die Verantwortung für den Absturz des

Passagierflugzeuges geleugnet hatte. Wer aber glaubt, allein dies könnte die

Stimmung grundsätzlich zugunsten der liberalen Kräfte im Land drehen, der irrt.

Es ist ein Hohn, dass US-Präsident Donald Trump Twitter-Nachrichten auf

Englisch und auf Farsi an das “tapfere, leidgeprüfte” iranische Volk schickt und

darin schreibt: “Ich stehe seit Beginn meiner Präsidentschaft an Ihrer Seite,

und meine Regierung wird Ihnen auch weiterhin zur Seite stehen. Wir verfolgen

Ihre Proteste aufmerksam und lassen uns von Ihrem Mut inspirieren.” Denn es war

wesentlich der von Trump persönlich veranlasste Ausstieg der USA aus dem

Atomdeal, der die iranischen Reformer entscheidend geschwächt hat – ebenso

wie die drakonischen Sanktionen, die die Vereinigten Staaten später verhängt

haben. Das ölreiche Land geriet in eine schwere politische und

wirtschaftliche Krise, die Währung war in kürzester Zeit nur noch die Hälfte

wert. Der moderate Kurs des Präsidenten wurde verspottet. Und bei den

Parlamentswahlen in diesem Februar dürfte es die nächste Quittung geben.

