Debatteüber europäische Einlagensicherung ist nicht zielführend

Bayerns Volksbanken und Raiffeisenbanken halten

die Debatte über eine gemeinschaftliche EU-Einlagensicherung für

nicht zielführend. „Es ist falsch, jetzt in Europa über das

Vergemeinschaften von Risiken zu sprechen“, sagt Jürgen Gros,

Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB). „Vielmehr müssen

die immensen, in den Bankbilanzen liegenden Risiken abgebaut werden.

Das ist eine Herkulesaufgabe, die in einigen Staaten einen langen

Atem und konsequentes Handeln erfordert.“

Von der Bundesregierung erwartet der Verband, dass sie die

Forderung nach einem Risikoabbau beim heutigen Treffen mit

EU-Kommissar Valdis Dombrovskis bekräftigt. Bei der Zusammenkunft in

Berlin, an der Bundesfinanzminister Olaf Scholz und

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier teilnehmen sollen, soll über

die umstrittenen Pläne der Brüsseler Behörde für eine

Vergemeinschaftung des Sparerschutzes gesprochen werden. Die im GVB

zusammengeschlossenen 244 Volksbanken und Raiffeisenbanken lehnen das

Vorhaben ab und setzen sich für den Erhalt der bewährten

Sicherungssysteme in Deutschland ein.

„Ein europäisches Haftungssystem ist gleichbedeutend mit dem

Abwälzen hausgemachter Probleme einzelner Länder auf die Banken und

Sparer in anderen Staaten“, begründet Gros diese Position. Er

verweist auf die nach wie vor enormen Bestände an ausfallgefährdeten

Kreditfinanzierungen, deren Volumen sich in der Eurozone auf mehr als

900 Mrd. Euro beläuft – und die unterschiedlich verteilt sind:

Während in Südeuropa viele Banken mit zweistelligen Ausfallquoten

kämpfen, liegt der Anteil notleidender Darlehen in Deutschland bei

unterdurchschnittlichen zwei Prozent.

Um für mehr Stabilität am europäischen Bankenmarkt zu sorgen,

fordern die bayerischen Genossenschaftsbanken nicht nur einen Abbau

der bestehenden Risiken sowie Maßnahmen, die das Entstehen neuer

Risiken vermeiden sollen. Dazu gehöre es auch, die Staatsfinanzierung

angemessen zu regulieren. Europäische Staatsanleihen sollten ab dem

ersten Euro risikoorientiert mit Eigenkapital unterlegt werden,

fordert der GVB in einem kürzlich veröffentlichten

Sieben-Punkte-Programm.

Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt die

Interessen von 1.260 genossenschaftlichen Unternehmen. Dazu zählen

244 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie mehr als 1.000 ländliche

und gewerbliche Unternehmen mit insgesamt rund 50.000 Beschäftigten

und 2,9 Millionen Mitgliedern. Damit bilden die bayerischen

Genossenschaften eine der größten mittelständischen

Wirtschaftsorganisationen im Freistaat. (Stand: 31.12.2017)

