Demo für ein freies Internet auch in Stuttgart

Zusammen mit der Save-Your-Internet-Kampagne

ruft die Piratenpartei am 23. März zu Demonstrationen in ganz Europa

auf [1]. Anlass ist die geplante EU-Urheberrechtsreform, die damit

nötigen Uploadfilter gefährden die Existenz etlicher Content-Creator.

Auch in Stuttgart organisiert die Piratenpartei eine Demonstration am

23. März ab 14 Uhr, Startpunkt: Stadtmitte (zwischen Königstraße und

Marienstraße).

Bereits am 11. September 2018 standen die Menschen in Stuttgart

auf der Straße um Julia Reda, Europaabgeordnete der Piratenpartei,

bei Ihrerem Kampf gegen die Urheberrechtsreform zu unterstützen [2].

„Verlinkungen sind keine Urheberrechtsverletzungen! Remixe, Memes

und Fanfiction gehören eindeutig zur Freiheit der Kunst!“,

kommentierte Anja Hirschel, Bundestagskandidatin der Piratenpartei,

damals die Reform und wies auf die unzähligen betroffenen Gruppen

hin.

Die Save-the-Internet-Petition [3] erreicht derweil schon fast die

5 Millionen-Unterstützer-Marke und zählt somit zur größten Petition

aller Zeiten. Trotz der großen Proteste gegen die geplante Reform

zeigen sich die Initiatoren unbeeindruckt von jeglicher Kritik.

„So große Proteste haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Dass

sich manche Abgeordneten davon nicht beeindrucken lassen und die

Kritik einfach beiseite schieben zeugt von deren Überheblichkeit und

Realitätsferne. Politiker sollten die Bevölkerung anhören und sich

nicht von Lobbyisten umdrehen lassen“, kommentiert Oliver

Burkardsmaier, Initiator der Stuttgarter Demonstrationen, die

Situation.

Die Piratenpartei Baden-Württemberg informiert auf ihren Seiten

über die Reform [4] und hofft auf eine breite Beteiligung an den

Protesten.

