Demokratie geht uns alle an – Meinungsfreiheit und die Freiheit der Wahlen sind unantastbare Güter eines freien Landes

Stellungnahme von Dr. Christina Baum MdL, Vorsitzende des

Arbeitskreises Linksextremismus in Baden-Württemberg, zu dem Rücktritt von

Thüringens Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP): “Nach dem angekündigten

Rücktritt von Thüringens neuem Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich, nach nur

einem einzigen Tag, mache ich mir große Sorgen um den Zustand unserer

Demokratie. Das Wahlverhalten der – nur ihrem Gewissen unterworfenen –

Abgeordneten wird von allen Seiten inklusive der Öffentlich-Rechtlichen nicht

nur kritisiert, sondern sogar verurteilt. Ein demokratisch gewählter

bürgerlicher Ministerpräsident muss wegen Drohungen krimineller Antifaschisten

um sich und das Leben seiner Familie fürchten, Landtage werden belagert, Autos

brennen. Die Anhänger Ramelows lassen alle Masken fallen und zeigen der Welt ihr

wahres, ihr hässliches, Gesicht.

Alle Wähler in Deutschland müssen nun erkennen, dass die kommunistischen

Sturmtrupps der Linken und Linksextremen nur so lange zur Demokratie stehen, so

lange sie ihnen nutzt.

Die Krönung kommt von oberster Stelle aus Südafrika. Wie eine Kaiserin zu ihren

Untertanen spricht die Kanzlerin von der freien demokratischen Wahl des

Ministerpräsidenten als –unverzeihlichem– Ereignis, welches –wieder rückgängig

gemacht werden muss–. Was bildet sich diese Frau eigentlich ein?

Von diesem Ereignis in Thüringen muss ein Weckruf aller demokratieliebenden

Bürger ausgehen, denn der Totalitarismus ist auf dem besten Weg, sich

Deutschland zur Beute zu machen. Meinungsfreiheit und die Freiheit der Wahlen

sind unantastbare Güter eines freien Landes. Dass diese Freiheit nicht nur von

vermummten Antifaschisten bedroht wird, sondern inzwischen auch von allen

Altparteien, Gewerkschaften und Kirchen, die mit ihnen paktieren, werden wir

durch unsere Ergebnisse im Arbeitskreis Linksextremismus beweisen. Erpressung,

Nötigung, Einschüchterung, Beschädigung von Eigentum und Bedrohungen sind

Straftaten, die von linksgrünen Verbrechern begangen werden. Wer sie

unterstützt, anstatt gegen sie vorzugehen, wird zum Mittäter.”

