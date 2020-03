Demonstration/Techno-Parade gegen Rassismus am 21.03.2020 in Arnstadt

Am 21.03.2020, zum internationalen Tag gegen Rassismus, veranstaltet das Bündnis AfDWegbassen Erfurt eine Demonstration in Arnstadt. AfDWegbassen Erfurt ist ein Zusammenschluss von mehreren Techno-Party-Veranstaltern aus Thüringen. Die Demonstration wird in Form einer Techno-Parade durchgeführt und mit viel Musik und Redebeiträgen durch die Stadt gezogen.

Am 21.03. ist der internationale Tag gegen Rassismus, als Gedenktag zur Erinnerung an das Massaker von Sharpeville 1960. Gerade aktuell ist das Thema Rassismus eines der gesellschaftlich relevantesten Themen. Seit dem erstarken der inzwischen vereinten Rechten, wird mit Rassismus ein Keil in die Gesellschaft getrieben,und in viel zu vielen Fällen führt Rassismus, wie am 19.02.2020 in Hanau, zu Gewalt.

Die Techno-Szene lebt in einer internationalisierten Welt, in dieser ist multiple Kultur längst Realität. Ohne die Vermischung und die Aktivität von Menschen verschiedenster Herkunft ist Techno Music nicht denkbar. In vielen Klubs wird international gesprochen, die Künstler kooperieren international und wie fast immer bei Kultur, werden Strömungen und Stile über Grenzen hinweg multikulturell geteilt, verändert und neu gemixt und erst das Ergebnis daraus ist Kultur.

Der Treffpunkt wird der Bahnhofsvorplatz in Arnstadt sein. Um 12.00 Uhr beginnt der Auftakt und um 13.00 Uhr soll Richtung Stadtzentrum losgelaufen werden. Die Veranstalter erwarten Teilnehmer aus mehreren Städten.

In einer Zeit in der Rassisten, wie am 19.02. In Hanau, mordend durch Land ziehen, in einer Zeit in der der öffentliche Diskurs bestimmter Personen die Gleichwertigkeit von Menschen in Frage stellt und in der weite Teile der Bevölkerung auf Social Media munter hetzt und aus rassistischen Gründen teilweise Todesdrohungen und mieseste Beleidigungen ausspricht, in einer Zeit, wo Teile des Staatsapparates sich auf Umsturz einstellen und wo Politiker davon fabulieren, dass groß angelegte Deportationen zum “Schutz der Grenzen” notwendig werden, ist es Zeit Widerstand zu leisten und auf die Straße zu gehen. Es wird Zeit gegen die um sich greifende Spaltung der Gesellschaft, gegen rassistische und autoritäre Tendenzen und für eine offene und solidarische Gesellschaft zu streiten.